Vecinos de Ibiza denuncian un parque infantil cerrado desde octubre: "Está abandonado y lleno de basura"

"Desde finales del verano pasado no tenemos novedades sobre qué va a suceder con el parque", denuncian vecinos de Platja d’en Bossa ante el estado en el que se encuentra el parque infantil ubicado en la calle Federico García Lorca 3, cerrado desde octubre por unas obras de mejora que, aseguran, llevan meses paralizadas. Además, destacan que no reciben información clara por parte del Ayuntamiento de Ibiza. El parque se precintó con el objetivo de realizar trabajos de acondicionamiento, entre ellos la instalación de toldos para generar sombra durante los meses de verano, debido a las altas temperaturas. Sin embargo, según explican los residentes, la obra ha dejado de mostrar actividad antes de las pasadas Navidades.

"Se cerró en octubre, se desmontó todo el parque y se colocaron algunas lonas, pero desde antes de Navidad la obra está paralizada y no se ve a nadie trabajando", explica una vecina del barrio que, junto a otros residentes, lleva meses intentando obtener respuestas sobre la situación. Según relatan, el cierre se produjo sin demasiada información previa para los usuarios habituales del espacio. "Nos enteramos en la prensa que se iban a hacer mejoras por el tema del calor y del sol, pero simplemente se clausuró y ya está, sin plazos ni explicaciones", denuncian.

Cada vez más deteriorado

Con el paso de los meses, los vecinos sostienen que la situación no solo no ha mejorado, sino que el espacio se ha deteriorado. Tras las lluvias y borrascas de invierno, varias vallas han caído, algunas lonas se han desprendido y dentro del recinto se acumula basura. "Con los temporales el parque está cada vez peor", lamenta una vecina.

La falta de información por parte de la Administración es uno de los aspectos que más preocupa a las familias del barrio. Según explican, varios padres han intentado contactar con el Consistorio a través de la aplicación Línea Verde y mediante consultas directas a responsables municipales, pero hasta el momento no han recibido respuestas claras. "Vimos a alguien del Ayuntamiento una sola vez, cuando empezaron la obra, y después, nunca más", señala otro vecino. Los residentes aseguran que desde entonces no han recibido ninguna comunicación sobre el estado de los trabajos ni sobre una posible fecha de reapertura.

Estado del parque infantil Platja d'en Bossa / Vicent Mari

El único parque de la zona

El cierre del parque está afectando especialmente a las familias con niños pequeños, ya que se trata del único espacio infantil cercano en esta zona del barrio. "Tengo un hijo de un año y medio y no puedo llevarlo al parque, no hay otro cerca", comenta un padre que vive en las inmediaciones mientras que otros coinciden en que las alternativas son muy limitadas.

Además del estado del parque, los residentes también denuncian problemas de mantenimiento en otros espacios públicos del barrio, como hierbas y setos sin cortar o acumulación de basura en algunas calles. "Está todo abandonado y nadie hace nada", afirma un hombre de la zona.

Ante esta situación, las familias reclaman que el Ayuntamiento retome cuanto antes las obras y cumpla con las mejoras anunciadas inicialmente. Además, los vecinos también temen que, si los trabajos no se reanudan pronto, la llegada de la temporada turística complique aún más la situación. A partir de junio empieza a regir una normativa que limita la realización de obras cerca de hoteles durante los meses de mayor actividad, y este parque se encuentra junto a uno de estos establecimientos, que reabre en mayo.

La respuesta del ayuntamiento

Por su parte, desde el Ayuntamiento señalan que el parque tuvo que cerrarse nuevamente tras las lluvias registradas el pasado 30 de septiembre. Según explican fuentes municipales, aunque el espacio ya se había clausurado previamente por las obras de instalación de sombras, las precipitaciones provocaron un deterioro en el pavimento que obligó a mantener el parque cerrado por motivos de seguridad.

Desde el Consistorio indican que está previsto sustituir el pavimento dañado y renovar el espacio. "Esperamos tenerlo de nuevo renovado y así poder reabrir el parque en los próximos meses", apuntan. Mientras tanto, el espacio continúa vallado y sin actividad visible, acumulando suciedad y dejando al barrio sin uno de los pocos espacios públicos destinados al juego infantil, denuncian los vecinos.