Vecinos de es Canar podrán plantear propuestas y preocupaciones cara a cara a la alcaldesa de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària sigue con su programa de participación ciudadana ‘Digues la Teua’ . En esta ocasión, la iniciativa se traslada a la localidad de Es Canar el próximo jueves 12 de marzo, a las 19.30 horas, en el restaurante La Perla.

El encuentro contará con la presencia de la alcaldesa, Carmen Ferrer, así como de concejales de parroquia y se plantea como un espacio de diálogo directo con los vecinos de esta zona del municipio. Durante la sesión se abordarán cuestiones de interés general como las mejoras viarias o la gestión de residuos, además de otros asuntos que puedan plantear los asistentes.

Como es habitual en este programa, el formato permitirá a la ciudadanía exponer propuestas, sugerencias y preocupaciones de manera directa al equipo de gobierno, reforzando así la escucha activa, la implicación vecinal y la transparencia en la gestión municipal.

El programa 'Digues la teua' se ha consolidado como una herramienta clave de participación ciudadana, gracias a la cual se han puesto en marcha decenas de proyectos en todo el municipio. Las aportaciones vecinales han permitido avanzar en ámbitos como urbanismo, medio ambiente, movilidad o servicios públicos, acercando la administración local a la realidad cotidiana de los barrios.

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa.