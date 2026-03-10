Santa Eulària
Vecinos de es Canar podrán plantear propuestas y preocupaciones cara a cara a la alcaldesa de Santa Eulària
La iniciativa ‘Digues la teua’ se celebrará este jueves 12 de marzo
El Ayuntamiento de Santa Eulària sigue con su programa de participación ciudadana ‘Digues la Teua’ . En esta ocasión, la iniciativa se traslada a la localidad de Es Canar el próximo jueves 12 de marzo, a las 19.30 horas, en el restaurante La Perla.
El encuentro contará con la presencia de la alcaldesa, Carmen Ferrer, así como de concejales de parroquia y se plantea como un espacio de diálogo directo con los vecinos de esta zona del municipio. Durante la sesión se abordarán cuestiones de interés general como las mejoras viarias o la gestión de residuos, además de otros asuntos que puedan plantear los asistentes.
Como es habitual en este programa, el formato permitirá a la ciudadanía exponer propuestas, sugerencias y preocupaciones de manera directa al equipo de gobierno, reforzando así la escucha activa, la implicación vecinal y la transparencia en la gestión municipal.
El programa 'Digues la teua' se ha consolidado como una herramienta clave de participación ciudadana, gracias a la cual se han puesto en marcha decenas de proyectos en todo el municipio. Las aportaciones vecinales han permitido avanzar en ámbitos como urbanismo, medio ambiente, movilidad o servicios públicos, acercando la administración local a la realidad cotidiana de los barrios.
La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa.
