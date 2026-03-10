El álbum
Todos unidos por un objetivo
El instituto Sant Agustí conmemoró el Día Internacional de las Mujeres (8M) con varias actividades en las que participaron el alumnado y el profesorado del centro. La jornada incluyó la lectura de un manifiesto reivindicativo y una actividad de estampación de camisetas con mensajes a favor de la igualdad.
