Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras Juzgados de IbizaVilla OtiliaContraprogramación 8MVisitas Parador de Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

Todos unidos por un objetivo

Todos unidos por un objetivo | IES SANT AGUSTÍ

Todos unidos por un objetivo | IES SANT AGUSTÍ

El instituto Sant Agustí conmemoró el Día Internacional de las Mujeres (8M) con varias actividades en las que participaron el alumnado y el profesorado del centro. La jornada incluyó la lectura de un manifiesto reivindicativo y una actividad de estampación de camisetas con mensajes a favor de la igualdad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents