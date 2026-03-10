Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una grúa y un equipo de operarios para retirar una barca abandonada en una playa de Ibiza

La incidencia se comunicó a través de la Línea Verde

La embarcación abandonada en Platja d'en Bossa

La embarcación abandonada en Platja d'en Bossa / Ayuntamiento de Sant Josep

E.Press

El Ayuntamiento de Sant Josep ha retirado una embarcación abandonada en Platja d'en Bossa. Según informa el Consistorio en un comunicado, la concejalía de Medio Ambiente se encargó de estos trabajos el pasado 6 de marzo, concretamente en la zona situada tras la calle Ciutat de Palma.

La actuación es fruto de una incidencia comunicada por un vecino a través de la plataforma Línea Verde, lo que permitió una rápida intervención de los servicios municipales.

Para los trabajos fue necesaria la intervención de un equipo de operarios y un camión grúa.

