Estos son los 11 restaurantes de Ibiza y Formentera recomendados por la Guía Michelin 2026

Un total de once restaurantes de Ibiza y Formentera han sido reconocidos en la selección de establecimientos recomendados de la Guía Michelin 2026. Se trata de establecimientos que no tienen estrella, pero que los expertos de la guía valoran gastronómicamente.

Las placas que acreditan esta distinción las entregó por CaixaBank durante un acto celebrado en CaixaForum Palma al que asistieron más de un centenar de representantes del sector gastronómico, entre restauradores y miembros de asociaciones profesionales como CAEB Restauración, Pimem y Ascaib.

Los restaurantes de Ibiza reconocidos

En la isla de Ibiza, siete establecimientos han sido incluidos en la lista de recomendados por la guía gastronómica. Se trata de:

Can Jondal

Cant Font

Es Boldado

1742

Es Ventall

Cas Milà

Es Terral

Cuatro restaurantes en Formentera

En el caso de Formentera, la guía ha distinguido a cuatro restaurantes:

Casanita

Quimera

Es Caló

Can Carlitos

Un sello de calidad gastronómica

Cada año, la Guía Michelin incluye una selección de restaurantes recomendados, un reconocimiento que avala la calidad y el prestigio de los establecimientos elegidos. En la edición de 2026 se han seleccionado más de 700 restaurantes en toda España, una lista que se irá ampliando a lo largo de los próximos meses.

Para formar parte de esta selección, los inspectores de la guía valoran distintos criterios, entre ellos la calidad del producto, el dominio de las técnicas culinarias, la armonía de sabores, la personalidad de la cocina reflejada en cada plato y la regularidad del nivel gastronómico a lo largo del tiempo y de varias visitas.

Durante el acto de entrega, la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, destacó el mérito de todos los restaurantes seleccionados y subrayó el dinamismo del sector gastronómico, al que definió como “estratégico y resiliente”, capaz de combinar tradición y modernidad mientras genera un importante impacto económico, social y cultural.