El PSOE alerta de la «deriva extremista» del PP de Ibiza

El secretario general de la Federació Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, advierte de que el PP «ha renunciado a gobernar pensando en los problemas reales de la gente y se ha instalado en la confrontación permanente y en la copia de los discursos de la ultraderecha». El representante lamenta en una nota de prensa emitida por el partido que en lugar «de impulsar políticas públicas que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía de nuestra isla, el PP ha abandonado completamente la política útil: no hay apuesta por la vivienda o por la mejora de los servicios públicos». Por el contrario, los últimos episodios protagonizados por el PP evidencian, según denuncia, «un retroceso institucional y en derechos».

El PP durante el 8M

Entre estos ejemplos, Roselló señala la actitud del PP ante el Día Internacional de la Mujer: «Hemos visto cómo se boicoteaban y despreciaban los actos del 8M, contraprogramando la concentración reivindicativa con la Carrera de la Mujer, negándose a condenar insultos machistas contra nuestra portavoz al Consell o destinando el Casal d’Igualtat del Ayuntamiento de Ibiza a actividades que no tienen nada que ver con la igualdad».

La FSE también critica que el PP asuma «los planteamientos propios de la extrema derecha en materia de inmigración». Según Roselló, su oposición a la regularización de inmigrantes, la retirada de la tarjeta de transporte a los migrantes o la negativa a destinar recursos suficientes en el Centro de Menores son ejemplos claros de esta «deriva».

«El PP de Ibiza, desde el Consell y todos los ayuntamientos, ha convertido las políticas contra las personas migrantes en su discurso prioritario. Es la consecuencia de su desesperación para competir con Vox», afirma.

Además, indica que «la derogación y los ataques a las políticas de memoria democrática que se vivirán mañana en el Parlament balear representan un retroceso muy grave». «Será un día que pasará a la historia más oscura de los más de cuarenta años de autonomía», añade. Finalmente, Roselló concluye que «Ibiza necesita política útil e instituciones dignas, no la radicalización del PP».