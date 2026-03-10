La periodista de Diario de Ibiza Marta Torres, premio APIB por ‘El último amanecer de Ormisda’

La periodista de Diario de Ibiza Marta Torres ha obtenido el segundo premio en la décima edición de los Premios de Periodismo de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) por su reportaje ‘El último amanecer de Ormisda’, una crónica sobre los últimos días de un enfermo de cáncer.

El galardón, dotado con 1.000 euros, reconoce una pieza periodística que aborda con sensibilidad la enfermedad y la despedida, situando el trabajo de la redactora entre las mejores piezas informativas publicadas o difundidas en Baleares durante 2024.

Los premios se entregaron este martes en el hotel GPRO Valparaíso, en Palma, en un acto que reunió a cerca de un centenar de asistentes. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y del presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, quienes entregaron los galardones principales. Entre los asistentes se encontraba también la consellera de Asuntos Sociales del Consell de Ibiza, Carolina Escandell.

El primer premio de la categoría absoluta, dotado con 2.000 euros y una escultura inédita de la artista Maria Genovard, fue para la periodista Neus Albis y el equipo del programa 'A Dins' de IB3 por ‘Balears amb València’, un especial que muestra la tragedia ocasionada por la dana y reconoce también a entidades y profesionales de las islas que se trasladaron para ayudar.

A esta décima edición de los premios concurrieron 108 piezas periodísticas publicadas o difundidas durante 2024. El certamen reconoce trabajos del género informativo —noticias, reportajes, documentales o entrevistas— publicados en medios baleares y valora especialmente aquellos con alta repercusión pública y social, así como el periodismo de denuncia y de investigación.

Además de los dos premios principales, el jurado concedió cuatro accésits, cada uno dotado con 500 euros. El accésit de prensa escrita y digital fue para Esther Ballesteros, por un reportaje publicado en eldiario.es sobre las nietas de las viudas de la Guerra Civil.

El accésit de televisión recayó en María José García, de IB3 Notícies, por sus informaciones sobre el impacto de la dana en Utiel, mientras que el accésit de radio fue para Sonia Trujillo, de la Cadena SER, por el programa ‘Por un día… Policía Nacional’.

Marcelo Sastre

Por su parte, el accésit especial de fotoperiodismo, convocado con motivo del décimo aniversario del certamen, distinguió al fotógrafo freelance Marcelo Sastre por unas imágenes de trabajadores desalojados de chabolas en Ibiza, en el poblado de Can Rova 2, publicadas en un reportaje de eldiario.es. Durante el acto afirmó que «el periodismo es lo que diferencia la democracia del fascismo».

El jurado estuvo presidido por el periodista y escritor Álex Grijelmo y contó también con la participación de Miguel Ángel Noceda y otros profesionales del periodismo y del ámbito académico.

Durante su intervención, Noceda defendió la necesidad de «hacer un periodismo con mayúsculas», refractario al trincherismo y crítico con el poder y los abusos. Advirtió además del riesgo de la desinformación que circula en redes sociales y recordó que, como decía Fernando Ónega, el periodismo debe ser «puerto refugio de la verdad». «Sin periodismo no hay democracia», afirmó.

Grijelmo subrayó el valor de estos premios para reconocer el buen trabajo periodístico y recordó que los profesionales pueden equivocarse, pero deben reconocer los errores, publicarlos con la misma relevancia y pedir disculpas.

La presidenta de la APIB, Ángeles Durán, expresó el apoyo de la asociación a los periodistas y reclamó mejoras en las condiciones laborales del sector, además de defender la independencia del periodismo frente a presiones políticas o económicas.

El acto fue clausurado por Marga Prohens, quien destacó la responsabilidad de los profesionales de la información y afirmó que «no podemos ni debemos aceptar jamás ministerios de la verdad», al tiempo que agradeció el compromiso y la profesionalidad de los periodistas.

Discurso. «El reino de las últimas veces»

«Si solo contamos historias de superación, dejamos fuera a quienes no sobreviven»

La periodista de Diario de Ibiza Marta Torres agradeció el reconocimiento de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y reivindicó que el periodismo también debe contar las historias más difíciles al recoger el premio por el reportaje ‘El último amanecer de Ormisda’, dedicado a quienes viven «el reino de las últimas veces».

«Muchísimas gracias a la APIB por organizar estos premios y al jurado por premiar esta historia», señaló al inicio de su intervención. Pero Torres quiso dedicar el reconocimiento muy especialmente a Ormisda Verardi, protagonista de la historia, que decidió compartir su experiencia cuando sabía que le quedaban muy pocos días de vida. «Y sobre todo, allí donde esté, muchísimas gracias a Ormisda Verardi, que tuvo la generosidad de contar cómo era vivir en lo que en el reportaje bautizamos como el reino de las últimas veces», afirmó.

La periodista explicó que el reportaje nace de una reflexión sobre cómo la sociedad suele celebrar los comienzos mientras apenas se detiene en las despedidas. «En esta sociedad envolvemos de solemnidad las primeras veces —el primer beso, el primer viaje solos— y no le damos importancia a las últimas veces», señaló.

En el caso del protagonista, cada gesto cotidiano adquiría un significado especial. «Sabía que quizá era la última vez que hablaba con alguien, el último beso que le daba a su novia o la última vez que acariciaba a sus hijos», recordó.

Torres destacó también el valor de quienes confían sus historias a los periodistas. «A veces alguien te llama y te dice: tengo una historia y quiero que la cuentes tú. Eso es oro para los periodistas», afirmó.

La periodista defendió además la necesidad de reflejar todas las realidades cuando se habla del cáncer. «Si solo contamos historias de superación, dejamos fuera a quienes no sobreviven al cáncer y a quienes les quieren. Y esas historias también forman parte de la realidad. Ahí el que no quiera leerlas, pues hoy en día es más fácil que nunca girar la página o seguir haciendo scroll», concluyó.