Pedro Asensio, artista de Ibiza: "¿Cuándo das por acabado un cuadro? Yo, cuando él me lo dice"

«Yo antes, en algunas obras, hacía cosas muy enredosas, muy complejas. Me interesaba mucho la cuarta dimensión, los hipercubos y tal. Pero ahora, no. Ahora me he vuelto muy esquemático. Es decir, hago líneas y colores. Porque, como decía Max Aub, la pintura trata de líneas y colores. Todo lo demás, decía... o son pegatinas para cajas de pasas de Málaga o himnos patrios. Es decir, veía o lo comercial o los himnos patrios. Entonces, yo, huyendo de todo eso, me he quedado en lo que Cruz Díez dice de la luz y del color. Que el color es un suceso: no existe realmente. Sucede. Tú ahora lo ves, de una manera, con esta luz», reflexiona Pedro Asensio. El artista, nacido en Cuenca en 1950 y asentado en Ibiza desde finales de los años 70, explica que «la luz puede cegar y no dejar ver nada». «Creo que la vibración de los colores unos con otros compromete el espacio interno. Como decían los músicos, lo importante no es dar bien las notas, sino el espacio que dejas entre una y otra, y esa distancia, esa vibración entre ellas, es lo que nos conmueve. En ese sentido es en el que yo trabajo las líneas y los colores. En algún momento me apoyo en cosas literarias, en otras musicales», prosigue.

Asensio ante una pintura geométrica sobre un zócalo kitsch en Art Room Espacio Experimental de Madrid.. / CM

El arte geométrico es parte central de la obra de Asensio, perfeccionista y autoexigente: «Cada vez que haces un cuadro, aunque esté muy bien hecho, no te deja satisfecho. Siempre quieres ir un poco más allá, afortunadamente. Eso te hace continuar. ¿Y cuándo das por acabado un cuadro? Yo, cuando él me lo dice. Cuando me dice ‘no me toques’».

La geometría y la simetría para entender el mundo

La geografía ayuda a ordenar el mundo y a entenderlo, sostiene el artista, que expone que el arte geométrico «conecta con algo muy profundo que tenemos los seres humanos, que es la geometría y la simetría»: «Creo que al final los humanos intentamos entender el mundo a través de las matemáticas y, por extensión, de la geometría. La geometría es un lenguaje universal que vale lo mismo para el cosmos que para las partículas elementales».

Precisamente, Pedro Asensio expone en Art Room Espacio Experimental-Investigación y Arte de Madrid ‘De esta agua no beberé’, en la que combina sus características pinturas geométricas, de entre 2015 y 2025, con un zócalo de figuritas de porcelana kitsch que recorre todo el espacio: la vivienda articula de nuevo esta muestra de Asensio. Al planear la exposición, consideró la sala, pequeña, como «un container»: «Como estoy con la vivienda, he hecho un perímetro con cacharritos, maravillosos, que en su momento estaban muy de moda. Quería hacer, entre lo racional y lo irracional de esta propuesta, un encuentro. No me gustan los zócalos, pero sí me gustan los límites de la relación entre una cosa y otra, de la razón y la sinrazón; el espacio limitado que nos ocupa... Era muy difícil trabajar aquí una instalación y es la única solución que he encontrado», explica.

Obras pequeñas en papel cuelgan junto a cuadros grandes, «sobre un mundo totalmente diferente, tan irreal», esa orla de todo tipo de figuritas de porcelana rococós -jarroncitos, cuencos, flores, cestas...- que solían decorar muebles y estanterías, a menudo sobre tapetitos calados. Ese zócalo kitsch tan familiar, que evoca un pasado compartido no tan lejano, contrasta con el mundo geométrico y ordenado de los cuadros, con ese espacio que se extiende hacia la profundidad del lienzo, con el movimiento que imprimen las líneas y los colores, siempre en un complejo y estudiado equilibrio. Este contraste explica el nombre de la muestra: «Todo son recipientes artificiales, que no me gustan mucho», comenta en la inauguración, el pasado 5 de marzo.

«La casa se construye sobre unos límites irreales para una irrealidad y hay que poner un poco de orden», agrega el artista, inmerso en otro proyecto en el que estas figuritas también tendrán protagonismo. La exposición se puede visitar hasta el 6 de abril.