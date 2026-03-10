Llegan los primeros huéspedes del Parador de Ibiza

El recién inaugurado Parador de Ibiza ya ha recibido a sus primeros huéspedes, que este martes han comenzado a estrenar las instalaciones del nuevo establecimiento situado en plena Dalt Vila. Las primeras reservas han sido tanto en habitaciones estándar como en categorías superiores, incluidas suites, lo que refleja el interés por disfrutar de la experiencia completa y de las vistas privilegiadas sobre el puerto y la ciudad histórica.

Entre los primeros clientes se encuentran , una pareja de Barcelona y seguidores habituales de la red de Paradores de Turismo de España, que aseguran llevar años esperando la apertura del establecimiento en la isla. "Somos muy fans de Paradores y siempre que viajamos intentamos alojarnos en alguno" indican antes de agregar que lo especial de alojarse allí es "el entorno y los enclaves donde están ubicados". Sobre sus primeras impresiones del hotel, señalaron que todo lo que van descubriendo les va "sorprendiendo".

También forma parte de los primeros huéspedes un matrimonio procedente de Valencia, Anna Lara y Joaquín Ortiz, visitantes habituales de Ibiza desde hace más de dos décadas. Anna ha explicado que llevaba años siguiendo la evolución de las obras y que, en cuanto supo que el hotel había abierto sus puertas, decidió reservar de inmediato. Ambos destacaron la atención recibida, las vistas desde los ventanales de las habitaciones y el entorno emblemático.

La apertura del parador supone, además, un hito para la cadena 'Paradores', al convertirse en el primero en Baleares. Las obras del hotel comenzaron en 2009 y se han prolongado durante más de quince años.