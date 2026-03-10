El Parador de Ibiza recibe hoy a sus primeros clientes

El Parador de Ibiza recibirá hoy a sus primeros clientes. Las puertas del esperado establecimiento de Dalt Vila abre sus puertas de manera definitiva. Entre las personas que estrenarán las camas del Parador se encuentran periodistas especializados en viajes de medios internacionales como, según comentan desde el establecimiento, el Finantial Times o Condé Nast.

También se ponen en marcha ya la cafetería y el restaurante del establecimiento, abiertas al público en general. El bar abrirá a partir de las once de la mañana para quienes no se alojen en el Parador, según informaba el personal durante las dos jornadas de puertas abiertas. El restaurante estará ya disponible para hacer reservas. El jefe de cocina, el gallego Adrián García, ya protagonizó un showcooking la semana pasada en la feria Horeca Ibiza. Aunque la carta es, por el momento, un secreto muy bien guardado, la protagonista será la gastronomía tradicional de la isla, pero con toques de fusión y con alguna sorpresa.

41 habitaciones de las 66 del Parador están disponibles para clientes 4.500 personas, aproximadamente, pasaron este fin de semana por el Parador de Ibiza en las jornadas de puertas abiertas antes de su puesta en marcha

Desde Paradores señalaron ayer que las jornadas de puertas abiertas del establecimiento de Ibiza se saldaron con un balance muy positivo. La apertura de este fin de semana generó mucho interés entre residentes y visitantes, que aprovecharon la ocasión para conocer de cerca este nuevo espacio.

A lo largo de los dos días de apertura han pasado por sus instalaciones en torno a 4.500 personas, una cifra que refleja la expectación generada en torno a un proyecto largamente esperado en la isla. Los asistentes pudieron recorrer el edificio y descubrir las características de un establecimiento que aspira a convertirse en uno de los enclaves más singulares de Ibiza, no solo por su ubicación en pleno recinto amurallado de Dalt Vila, sino también por su valor patrimonial. Aunque el sábado la afluencia fue algo menor por la lluvia, el domingo se formaron larguísimas colas para acceder al recinto, especialmente a última hora de la mañana, cuando había más de una hora de espera.

Noticias relacionadas

Desde Paradores destacan que esta respuesta del público confirma el interés que ha suscitado el nuevo equipamiento desde su puesta de largo. El proyecto, añaden, «permite recuperar y poner en valor un espacio emblemático del patrimonio insular, reforzando además su proyección cultural, turística e histórica».