El tiempo
Las lluvias ponen de nuevo en alerta a Ibiza: la Aemet activa el aviso amarillo este martes
El temporal se mantendrá hasta el miércoles por la mañana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes una jornada de fuertes lluvias en Ibiza y Formentera. El cielo empezará a cubrirse a partir de las 10 horas, cuando los meteorólogos han activado la alerta amarilla. El aviso estará activo hasta las 23.59 horas.
Desde la Aemet prevén acumulados de lluvia de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
La probabilidad de lluvia irá aumentando a lo largo del día. A primera hora del día se sitúa en el 55% y a partir de las 18 horas se sitúa en el 85%.
Las temperaturas rondarán entre los 11 grados de mínima y los 16 grados de máxima.
El temporal de lluvia se alargará hasta este miércoles por la mañana.
