Llama la atención: que Sant Josep dejara que se perdiera la finca de Villa Otilia

Que en una isla donde el terreno público es tan escaso, el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell de Ibiza dejara que se perdiera para tal fin la finca de Villa Otilia en Sant Josep. El exalcalde Josep Tur y su esposa, Otilia Torres, cedieron la finca a ambas instituciones a partes iguales con la condición de que se construyera un centro residencial en un plazo de cinco años. Pasado ese tiempo, el terreno pasaría a manos de la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Al final, la finca pasó a pertenecer a esa entidad, que no tiene nada que ver con Ibiza, y ésta la ha puesto a la venta, con lo que la posibilidad de que sea un terreno público se ha esfumado por completo.

Llama la atención

La gran expectación despertada este fin de semana por las jornadas de puertas abiertas del Parador de Ibiza. Si el sábado la lluvia hizo que la afluencia fuera menor, el buen tiempo del domingo hizo que muchos ibicencos aprovecharan para intentar conocer el nuevo centro turístico de la isla. Cientos de personas acudieron a la cita y muchos tuvieron que esperar alrededor de una hora para poder acceder al recinto y otra media hora para visitar las estancias concretas.