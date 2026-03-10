La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: esto es lo que hay que hacer en Ibiza si un vecino instala cámaras que enfocan zonas comunes

La colocación de cámaras domésticas en terrazas o patios privados se ha convertido en uno de los motivos de conflicto más frecuentes dentro de las comunidades de propietarios. En muchos casos, estos dispositivos acaban apuntando —de forma intencionada o accidental— hacia zonas compartidas como piscinas, accesos o pasillos, lo que genera dudas legales entre vecinos y administradores.

Según explica la empresa de telecomunicaciones y seguridad para comunidades Digital Mantenimientos, la normativa es clara respecto a este tipo de situaciones: un propietario puede instalar cámaras en su vivienda, pero solo si estas graban exclusivamente su espacio privado.

Cámaras en espacios privados: lo que sí está permitido

Instalar un sistema de videovigilancia dentro de una terraza, patio o vivienda particular es legal, siempre que el dispositivo no capture imágenes fuera de ese ámbito. Esto implica que la cámara debe estar orientada únicamente hacia la propiedad del propietario.

Por tanto, no está permitido que el dispositivo:

Apunte hacia zonas comunes del edificio.

Capte imágenes de accesos, piscinas o zonas de paso.

Grabe espacios de otros vecinos, como ventanas, puertas o terrazas.

Tal y como señalan desde Digital Mantenimientos, aunque la grabación sea parcial o accidental, "se considera un tratamiento de datos no autorizado si incluye zonas comunes o propiedades de terceros".

La seguridad no justifica grabar zonas comunes

Algunos propietarios alegan motivos de seguridad para justificar la presencia de cámaras apuntando hacia el exterior de su vivienda. Sin embargo, la legislación no contempla esta posibilidad.

La vigilancia de elementos comunes solo puede realizarse si se cumplen varios requisitos: que la comunidad de propietarios lo apruebe en junta, que la instalación la realice una empresa homologada y que el sistema cumpla con la normativa de protección de datos, incluyendo la instalación carteles informativos, limitación del tiempo de grabación y acceso restringido a las imágenes.

Este tipo de instalaciones, según explica Digital Mantenimientos, siguen protocolos estrictos de privacidad y seguridad y permiten gestionar incidencias o extraer imágenes únicamente bajo autorización del responsable designado por la comunidad.

Incluso apagada, la cámara puede ser ilegal

Otro argumento habitual es afirmar que la cámara está apagada o que se utiliza únicamente como elemento disuasorio. No obstante, la normativa establece que si un dispositivo tiene capacidad técnica para grabar, se considera una cámara de videovigilancia, independientemente de que esté en funcionamiento o no.

Por ello, si el aparato puede captar zonas comunes, la comunidad está en su derecho de exigir que se retire o se reoriente.

Qué puede hacer la comunidad de propietarios

Cuando se detecta una cámara que graba espacios comunes, la comunidad puede tomar varias medidas. En primer lugar, el presidente o el administrador pueden solicitar al propietario que retire el dispositivo o modifique su orientación para evitar cualquier grabación indebida. Si el vecino no accede, la comunidad puede emitir un requerimiento formal por escrito.

En caso de persistir el problema, existe la posibilidad de presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo que puede imponer sanciones económicas que alcanzan varios miles de euros dependiendo de la gravedad de la infracción.

Otra solución que muchas comunidades adoptan para evitar conflictos es la instalación de un sistema de videovigilancia comunitario profesional, aprobado en junta y gestionado bajo normativa de protección de datos.

Según concluyen desde Digital Mantenimientos, "contar con un sistema regulado y supervisado por profesionales permite mejorar la seguridad del edificio sin vulnerar la privacidad de los vecinos ni incumplir la legislación vigente".