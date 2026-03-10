Ibiza pone en marcha un servicio puerta a puerta para grandes productores de residuos orgánicos

Los grandes productores de residuos de Vila, es decir, aquellos establecimientos que generan más de 250 litros diarios de una fracción de residuos —en este caso, materia orgánica—, contarán con un nuevo servicio de recogida de basura. Así lo ha anunciado este martes, 10 de marzo, el concejal de Medio Ambiente y Limpieza del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé Cardona.

Según explica el edil, que hace una demostración del nuevo sistema en la Asociación de Vecinos de San Pablo, los principales beneficiarios de esta medida serán restaurantes y comercios del municipio. «Los grandes productores de residuos orgánicos tendrán la posibilidad de complementar el servicio de basuras que se presta en toda la ciudad durante la noche con otro sistema de recogida puerta a puerta», señala.

De este modo, se pondrá en marcha una nueva ruta nocturna para la recogida de la fracción orgánica generada por comercios, bares, restaurantes y supermercados. Este servicio comenzará a las 20 horas en la zona centro y se sumará a la ruta vespertina ya existente para todo el municipio, que se inicia a las 15 horas.

Condiciones para obtener los contenedores

Para recibir los contenedores, los comercios deberán registrarse como productores singulares de residuos a través de un trámite específico disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento. Además, el Consistorio recuerda que, según la ordenanza municipal que regula el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, la adhesión al sistema puerta a puerta es obligatoria para los productores que generen más de 250 litros de residuos al día.

Demostración de los contenedores con el vehículo de recogida. / J.A. Riera

Los comercios adheridos recibirán contenedores gratuitos, bolsas biodegradables y adhesivos identificativos, con el objetivo de facilitar la correcta separación de la fracción orgánica y evitar que estos residuos acaben en los vertederos. En total, el Ayuntamiento adjudicará cerca de 200 contenedores destinados a los establecimientos que se registren y cumplan las condiciones fijadas por el Consistorio.

Estos contenedores tienen una capacidad de entre 120 y 240 litros para residuos orgánicos y pueden solicitarse a través del correo electrónico mediambient@eivissa.es. En cambio, los contenedores necesarios para otras fracciones de residuos o para volúmenes superiores deberán adquirirse a través de un proveedor de libre elección.

"La basura orgánica posiblemente sea la más importante"

El concejal también subraya la importancia de la correcta gestión de los residuos orgánicos. «La basura orgánica posiblemente sea la más importante, ya que es la que más pesa y la que mejor se puede reciclar. Sin embargo, normalmente la gente no suele darle la relevancia que merece», inidca.

Asimismo, Grivé recuerda la problemática existente en la isla para el tratamiento de los residuos. «Todos sabemos que en Ibiza tenemos un problema muy grande, ya que nos estamos quedando sin espacio para depositarlos», afirma.

"Lograr reciclar lo máximo posible"

El edil explica que esta iniciativa forma parte de las últimas mejoras del servicio municipal de limpieza con la empresa Valoriza, con motivo de la entrada en vigor de la modificación número 9 del contrato. El objetivo, según indica, es «lograr reciclar lo máximo posible y hacer que la ciudad esté lo más limpia posible y sea también sostenible».

Grivé añade: «Ahora nos hemos centrado en los grandes productores, ya que son los que generan una mayor cantidad de residuos, pero es imprescindible que los particulares también reciclen, y sobre todo la materia orgánica. En la última modificación del contrato de limpieza queríamos dedicar más esfuerzos al tratamiento de la materia orgánica».

El concejal también explica cómo han recibido la medida los comercios. «Están muy contentos, ya que se les está facilitando la gestión de residuos. Muchas veces tenían problemas, al estar trabajando, para depositar los residuos dentro de los horarios permitidos. Además, al hacerlo en contenedores públicos, en muchas ocasiones se llenaban de basura. Ahora tienen los suyos propios y, con ello, se reduce la saturación. Además, conseguimos que se mantengan más limpios y cuidados».

Además, se incorpora un recolector adicional a la flota, un vehículo de carga trasera que permitirá optimizar la recogida comercial.

De momento, se desconoce el número de comercios beneficiarios de una actuación en la que los establecimientos generadores de grandes cantidades de residuos orgánicos depositarán estos en los contenedores que les proporcione el Ayuntamiento y un camión pasará a recogerlos.