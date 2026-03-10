¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel

La cafetería del Parador de Ibiza, Pati d’Armes, ofrece un menú más informal, pensado tanto para huéspedes como para visitantes que quieran disfrutar de la historia y las vistas mientras degustan platos y bebidas de calidad.

Entre sus propuestas, los bocados gastronómicos destacan por su equilibrio entre tradición y creatividad, con precios que van de los 10 a 12 euros. Entre los recomendados se encuentran el 'Bikini Sándwich' con jamón, queso Mahón y rúcula (8 €), el 'Brioche' con sobrasada de Ibiza, queso Mahón y miel (9 €) y un 'Sándwich de aguacate', salmón ahumado, queso crema y huevas de trucha (9 €), que combinan productos locales con toques gourmet.

Varias opciones en bebidas

La carta de bebidas completa la experiencia: cocteles y cocteles sin alcohol entre 19 y 21 euros, aperitivos y cervezas de 7 a 10 euros por copa y vinos tintos, rosados y blancos entre 32 y 38 euros por botella. Para quienes prefieren refrescos, aguas, zumos o kombucha, la oferta es amplia, mientras que los combinados más exclusivos, como el Macallan 12, alcanzan los 40 euros.

Pati d’Armes también se caracteriza por detalles que marcan la diferencia: una caña cuesta 7 euros, mientras que un café con leche se sirve a 6 euros, un precio que para un Javier, un visitante es considerado "razonable" remarcando el entorno histórico y las vistas que acompañan cada bebida.

En el menú, se ofertan desayunos, brunches y aperitivos en un entorno histórico y con vistas al corazón de Dalt Vila, combinando productos locales y elaboraciones propias en cada plato. Además, el Parador de Ibiza cuenta con un restaurante principal dentro del establecimiento, donde se sirve una propuesta gastronómica más amplia y elaborada, basada en producto local y cocina tradicional de la isla, con opciones para comidas y cenas.