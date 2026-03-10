Ibicine estrena la película de animación 'Arco', nominada al Óscar, en el Teatro España de Santa Eulària

El Teatro España de Santa Eulária acoge este miércoles, 11 de marzo, la película 'Arco', nominada a los premios Oscar en la categoría a mejor película de animación, en el marco de la novena edición de Ibicine en la Sección Oficial Internacional de Largometrajes del Festival de Cine de Ibiza. El filme apto para todos los públicos se proyectará doblado al castellano.

Este largometraje de ciencia ficción, dirigido por Ugo Bienvenu (Francia) y cooproducido por Natalie Portman (Israel) es el rival número uno de las dos potencias Disney y Pixar. De carácter futurista con animación en 2D, la película está ambientada en el año 2075, "narra la historia de Iris, una niña de 10 años que ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris. Se trata de Arco, un niño al que Iris acogerá y ayudará por todos los medios posibles a volver a su hogar", según la sinopsis de la cinta.

Ibicine en su novena edición

La película se proyectará con entrada libre para menores de 14 años y un 50% de descuento para sus acompañantes. Las entradas ya están disponibles en la web de Ibicine con un valor de 6 euros, para acceder a los descuentos es necesario introducir los códigos NIÑOS100 y ADULTOS50.

Esta edición cuenta con patrocinadores y colaboradores, entre los que destacan la marca turística Ibiza Travel, Consell d'Eivissa, Eivissa cultural, Adlib, la Sección Oficial de Cortometrajes (Soc9); así como los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Antoni, que acogen la Sección Oficial de Largometrajes; y el Govern de les llles Balears, desde el Institut d’Estudis Baleàrics.

Los siguientes proyecciones continuarán el próximo 19 de marzo con el último trabajo de la actriz Jodie Foster, ‘Vida privada’, en el Cine Regio de Sant Antoni. El 25 de marzo será el turno de ‘Ganas de Vivir’, con el debut como director de largometraje de Juan Manuel Montilla ‘El Langui’. Narra la historia de la atleta paralímpica Desirée Vila, quien participa actualmente en el programa ‘Top Chef’ de RTVE, y que acudirá a presentar el filme tras el que ofrecerá un coloquio posterior con el público.