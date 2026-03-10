Uno de los grupos más emblemáticos de rock duro en España encabeza un festival de música en Ibiza

El municipio de Sant Josep recuperará este año uno de sus eventos musicales más populares. El Ayuntamiento ha presentado el programa oficial de las Fiestas de Sant Josep 2026, que se celebrarán entre marzo y abril con actividades deportivas, culturales, familiares y musicales. Entre las novedades destaca el regreso del festival Sant Pepe Rock, que contará como cabeza de cartel con la banda Mägo de Oz.

El grupo madrileño, considerado uno de los referentes del folk metal y el rock duro en España, liderará una noche de conciertos que devolverá el ambiente rockero al centro del municipio tras varios años sin celebrarse el festival.

Regresa el Sant Pepe Rock

La cita musical tendrá lugar el sábado 28 de marzo con la celebración del XXVIII Sant Pepe Rock. Durante la tarde, distintos locales del pueblo acogerán actuaciones en directo, mientras que por la noche se celebrará el concierto principal junto al ayuntamiento.

El cartel estará formado por la banda tributo D‑Ramones, el grupo de rock Sôber y como plato fuerte, Mägo de Oz.

Además, al igual que ocurría con el antiguo evento Flower Power, el festival tendrá también una versión infantil pensada para el público familiar.

Desaparece el Flower Power

Una de las principales ausencias del programa es el histórico Flower Power, una fiesta que durante años fue uno de los actos más emblemáticos de las celebraciones locales. En esta edición no aparece en el calendario oficial.

Desde el consistorio explican que la recuperación del Sant Pepe Rock sustituye a esta cita festiva, apostando por un formato musical que también busca dinamizar la actividad en el pueblo.

El día grande de las fiestas

Las celebraciones alcanzarán su punto álgido el jueves 19 de marzo, jornada dedicada al patrón del municipio. Ese día se celebrará la misa solemne y la tradicional procesión, además de actuaciones folclóricas y una zona infantil.

La programación incluirá también vermut musical en los establecimientos del centro, el espectáculo familiar Mr. Golosina, el concierto “Ànima llatina” a cargo de la Banda Municipal y una sesión de humor con Agustín El Casta.

La jornada finalizará con un videomapping proyectado sobre la fachada de la iglesia, uno de los momentos más esperados de las fiestas patronales.