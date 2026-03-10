La fundación que heredó Villa Otilia destinará el 30% de su venta a un proyecto local

«Había un deseo inicial de don José Tur, nuestro benefactor, de dejar estos terrenos para que se pudiese construir una residencia de ancianos o Viviendas de Protección Oficial, pero al parecer no se pueden hacer estas edificaciones en esos terrenos», explica Javier Linaza, responsable jurídico de la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha heredado Villa Otilia.

Esta propiedad perteneció a Coques y a su esposa, Otilia Torres. La legaron al Consell y al Ayuntamiento de Sant Josep a partes iguales tras el fallecimiento en 2019 del que fue alcalde del municipio entre febrero de 1975 y abril de 1976. Se trata de un terreno de más de 70.000 metros cuadrados con una vivienda a reformar que hay tras la Pizzería Es Verger, entre la carretera en dirección a Sant Antoni y el cruce hacia Cala Tarida. La finca se legó con una condición: que se construyera una residencia de mayores y que se hiciera en un plazo de cinco años.

Una parte del terreno que heredó la fundación Ayuda para la Iglesia Necesitada y se ha puesto a la venta. / DI

Interpretación del legado

En 2022 desde el Consell se dijo que la aceptación de la herencia podía formalizarse hasta en 30 años, «por lo que el plazo no sería determinante en este caso concreto». De hecho, parecía que los cinco años a los que se refería el testamento limitaban el tiempo en el que debía construirse la residencia una vez que se aceptase la herencia. Hasta el momento, no se había hablado de que este periodo condicionara que todo debía cumplirse desde el fallecimiento de Coques.

Sin embargo, esta idea era errónea: «El testamento no daba opción a eso. No lo ponía así», aclara Linaza. «En derecho todo es opinable, pero hay una cosa clara, que es la lógica. Si una persona pretende que se destine un bien a un fin determinado y establece el encargo de lo que quiere que se haga, no es para que se esté eternamente. Tampoco tiene ningún sentido que se pueda interpretar que hasta que no se acepte el legado, no empiece a contar el plazo».

El abogado apunta que, como mucho, ese tiempo podría haber empezado a contar desde que los implicados entendieron lo que suponía aceptar la herencia, un periodo que puede llevar de cinco a seis meses: «Lo que no es razonable es esperar cinco años y luego decir: ahora otros cinco o diez más. Y ya han pasado siete», critica Linaza.

«Cuando lo único que se sabe es la certeza de la normativa, que a día de hoy no permite llevar a cabo eso [la residencia] y sin un plan que indique que esto pueda cambiar, esto no tenía sentido», insiste.

Ayudar a los mayores

De este modo, al superarse el plazo de los cinco años, en verano del año pasado Ayuda a la Iglesia Necesitada heredó Villa Otilia y ahora la ha puesto a la venta. «Somos una fundación pontificia, pero no tenemos nada que ver con la Iglesia local. Somos una figura autónoma. Tenemos como misión tratar de sostener la labor de la Iglesia Católica en aquellos países donde sufre persecución o necesidad para llevar a cabo su labor pastoral», adelanta Linaza.

En Nigeria, por ejemplo, donde hay «una situación muy complicada», llevan a cabo proyectos de ayuda psicológica a las personas que han sido secuestradas o raptadas por grupos yihadistas. También ayudan a construir seminarios en cualquier parte del mundo o consiguen medios de locomoción para que los sacerdotes se puedan mover en la India, enumera Linaza.

No obstante, adelanta que, con el objetivo de «satisfacer de alguna forma esa primera voluntad de don José Tur de satisfacer a la gente de su pueblo», se ha hecho un «discernimiento interno de cómo actuar en este caso». Así, se decidió que se destinaría un 30% del dinero que se obtenga de la compra a poder «financiar, sostener o colaborar con algún proyecto de ayuda a personas mayores de la localidad». Desde el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep indicaron —sin saber cuál sería este porcentaje— que se destinaría a la construcción del Centro de Día previsto junto al actual Centro de Salud.

«Nuestra misión y objetivo no es hacer nada en España pero, dado el caso, siendo sensibles a esa voluntad, que para nosotros es lo más relevante, —y sin perjuicio, porque el testamento es muy claro: si no es posible hacer la residencia, pasa a Ayuda a la Iglesia Necesitada— consideramos hacer un donativo». Linaza insiste en que la finca se vende porque la organización no tiene actividad en España y necesita cumplir su función: «Necesitamos liquidez para poder financiar proyectos de desarrollo fuera». Por este motivo, se puso en venta el terreno a través de una inmobiliaria y, según afirma el letrado: «Se venderá a quien más pague, lógicamente».

El abogado explica que, al tratarse de un proceso público abierto, no se informó a nadie —como el Ayuntamiento de Sant Josep, que manifestó su interés por participar en el proceso— de la venta: «Desde el primer momento estaba claro que íbamos a vender ese inmueble. Otra cosa es que no queríamos entrar a negociar con personas o entidades concretas, porque no teníamos conocimiento para saber qué valía».