Ibiza recordará al añorado músico Ramón Bufí con doce horas de rock

La asociación de vecinos de Platja d'en Bossa organiza por primera vez este fin de semana el festival 'Rock d'en Bossa', en el que ofrecerá 12 horas de rock en directo non stop. El festival se celebra este próximo sábado, 14 de marzo, y contará con la participación de bandas locales que se han unido para honrar la memoria del añorado músico y compañero Ramón Bufí (Ibiza, 1956-2023). Las bandas comenzarán a tocar a las doce del mediodía y son todos conocidos y amigos que formaron parte de la vida de Bufí: Esta me la Sé, Five guys walk Into a bar, Endèmics, Discover, Canallas del guateke con David Serra, The Metrallas, Simple Rock, Groove garage y AyKya & friends Jams. La plaza del local social del barrio, conocida como "el campito", acogerá el festival, que contará con food truks y entretenimiento para los más pequeños desde las 11 de la mañana de la mano de Kairos Eventos.

Homenaje al legendario músico

Cabe destacar que Ramón Bufí nació y creció en la finca Can Bufí, en Sant Josep, eran seis hermanos de los cuales tres fueron mùsicos y juntos formaron la conocida banda Es Amics, donde Ramón tocaba la batería. Además de la banda con sus hermanos, formó parte de grupos como Los Ovnis y Es Amics des Trons, entre otros, muy famosos en la época. Él y su hermano Xico Bufí ya han fallecido, sin embargo en este homenaje participa su hermana Marga, popular cantante, y sus amigos Manolo Díaz y David Keiper, con quienes formaría su último grupo: AyKya.

Ramón Bufí triunfó no solo en la batería y percusión, sino que también cantaba. Los encuentros que improvisaba tras los conciertos eran una parada obligatoria para todos quienes lo conocían. Tocaba en bares como Can Sala o Can Jordi Blues Station, actuaciones en las que cautivaba a todos con su humor y su amor por la música. Su última actuación fue en mayo de 2022, cuando ofreció el concierto de su 50 aniversario con las mismas bandas que este sábado le rinden homenaje.

El organizador del evento, dj y vecino de Platja den Bossa, José Maria Ramón, invita a todos los musicos y aficionados a unirse junto con la banda AyKya a un jam, '''una improvisación colectiva sobre la marcha'' que con la que está previsto cerrar el evento. La idea es "culminar con mucha ilusión y recordando que la improvisación es el lenguaje mas puro del rock", comenta el organizador.

El festival de rock coincide con la caminata mensual de los socios y vecinos de Platja d'en Bossa, que ese día por la mañana recorrerán toda la costa de Santa Eulària y, a la vuelta, podrán disfrutar de un arròs de matances gratuito acompañado de un vermut. La asociación espera una asistencia de mil personas, aproximadamente.