Un famoso dj recuerda el robo en Ibiza que casi acaba con su carrera: "Pensé que todo había terminado"

El dj británico James Hype ha compartido en redes sociales una historia personal sobre sus inicios en la isla de Ibiza, y ha recordado un episodio que estuvo a punto de truncar su carrera antes de despegar en la escena internacional.

En una publicación reciente en Instagram, el artista explicó que hace diez años decidió viajar a Ibiza con la esperanza de encontrar una oportunidad para pinchar, incluso sin cobrar. Sin embargo, aquel viaje estuvo a punto de convertirse en el final de su sueño.

Según relata, todas sus pertenencias fueron robadas del coche en el que viajaba mientras estaba en la zona de es Vedrà. Entre los objetos sustraídos se encontraban su ordenador portátil, su equipo de dj y su pasaporte. "Hace diez años me expuse y volé a Ibiza esperando que alguien me dejara pinchar gratis. Ese viaje casi acaba con todo", escribe en su publicación.

Tras el incidente, el artista regresó a su país sin sus herramientas de trabajo y con un futuro incierto. Aun así, decidió intentarlo de nuevo y explicó que llegó a utilizar una tarjeta de crédito para poder comprar nuevo equipo y empezar otra vez desde cero. "Es curioso cómo los momentos que parecen el final a veces terminan siendo el principio", reflexionó.

La residencia de James Hype

Una década después, la situación es muy diferente para James Hype. Este año será uno de los protagonistas de la programación de Hï Ibiza, donde actuará todos los miércoles durante 19 semanas. A pesar del éxito alcanzado, el DJ asegura que todavía le cuesta creerlo: "Este año pincho en Hï Ibiza todos los miércoles durante 19 semanas. Aún no parece real", concluye en la publicación.