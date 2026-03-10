SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar

La búsqueda de Thomas Grumer, un hombre de 42 años desaparecido en Ibiza en junio de 2025, ha sido desactivada este martes. Según confirman medios italianos, el cuerpo del italiano fue recuperado hace tres semanas e identificado gracias a una prueba de ADN.

Grumer, nacido en Bolzano, había sido visto por última vez el 16 de junio del año pasado, dos días antes de que finalizara su contrato laboral con un establecimiento hotelero de Santa Eulària. Sus familiares y amigos presentaron la denuncia de desaparición ante las autoridades a finales de julio.

Bomberos, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, participaron sin éxito en diversos operativos de búsqueda durante el mes de agosto en la zona de Sol d'en Serra, después de encontrar su motocicleta en dicho lugar.

Finalmente, según informa la Rai, un cuerpo "fue encontrado hace tres semanas en el fondo del mar frente a Ibiza" y las pruebas de ADN confirmaron que se trata de Grumer. Más tarde, a través de su cuenta en la red social X, la Asociación SOSdesaparecidos anunció el cese de la alerta por su desaparición sin agregar detalles.