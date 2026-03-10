Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de tráfico en esta vía de Ibiza por obras en la red de saneamiento

Los trabajos durarán una semana

Mapa de la zona donde habrá cortes de tráfico en Puig d'en Valls

Mapa de la zona donde habrá cortes de tráfico en Puig d'en Valls / Ayuntamiento Santa Eulària

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària iniciará este miércoles, 11 de marzo, las obras de reparación de la red de saneamiento en la Avenida Ibiza, en Puig d’en Valls, unos trabajos que obligarán a restringir la circulación en esta vía durante varios días.

Según ha informado el Consistorio, la actuación tiene una duración aproximada de una semana. Durante ese periodo, el acceso a la avenida permanecerá cerrado al tráfico general, aunque se permitirá el paso a los vecinos de la zona.

Desde el Ayuntamiento han pedido comprensión a los residentes y conductores por las molestias que puedan derivarse de estas obras.

