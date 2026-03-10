El Consell de Ibiza impulsa una formación gratuita sobre inteligencia artificial aplicada al sector turístico con el objetivo de ayudar a las empresas de la isla a adaptarse a los cambios que esta tecnología está provocando en el mercado.

La iniciativa, organizada en colaboración con Necstour y celebrada en la Sala de Plenos del Consell, ha estado dirigida a pequeñas y medianas empresas turísticas, negocios de oferta complementaria y personal técnico de turismo.

El Consell acerca la inteligencia artificial a las pymes turísticas de Ibiza / Consell de Ibiza

Durante las distintas sesiones, adaptadas a distintos perfiles profesionales vinculados al turismo en la isla, se han dado a conocer aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en ámbitos cada vez más relevantes para el sector, como el análisis de datos, el posicionamiento digital, la detección de nuevas tendencias del mercado y la generación de contenidos promocionales.

Según ha explicado el Consell, la formación se ha planteado con un enfoque práctico, a partir de ejemplos reales y herramientas que los profesionales pueden incorporar a su trabajo diario para ganar competitividad.

Con esta acción, el objetivo del Consell es acercar la inteligencia artificial al tejido empresarial turístico de Ibiza y facilitar que autónomos, pymes y técnicos puedan aprovechar sus posibilidades en un mercado cada vez más cambiante y digitalizado.