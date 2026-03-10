El Colegio de Arquitectos cierra su ciclo sobre vivienda con una mesa redonda en el Club Diario de Ibiza

La Demarcación de Eivissa y Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (Coaib) culmina su ciclo dedicado a analizar el problema de la vivienda en las Pitiüses con una mesa redonda concebida como espacio de debate abierto. La cita será este viernes 13 de marzo, a las 18 horas, en el Club Diario de Ibiza, bajo el título ‘El repte de l'habitatge a Eivissa: de la reflexió a la proposta’.

En la mesa redonda participarán Mariano Juan, conseller de Territori del Consell de Insular de Ibiza; Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef; Juan Torres, director de Cáritas Ibiza; Clara Muñoz, directora de la Fundació Salas; Marina Moheno, coordinadora técnica de la Aliança per l’Aigua; y Lluís Oliva, presidente de la Demarcació d’Eivissa i Formentera del Coaib. El debate estará moderado por Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza.

Distintas perspectivas

El encuentro pone el broche final a una serie de ponencias y sesiones que han abordado la situación de la vivienda en Ibiza y Formentera desde distintas perspectivas. Ahora, el objetivo es compartir esas miradas y poner sobre la mesa posibles soluciones, además de reflexionar sobre su viabilidad y sobre los pasos necesarios para convertir el diagnóstico en propuestas concretas.

Desde la organización subrayan el valor de un debate público que sume voces y permita construir respuestas colectivas ante uno de los grandes desafíos sociales y territoriales de las islas. “Generar opinión es el primer paso; abordar el debate es imprescindible para avanzar hacia soluciones efectivas”, señalan en la convocatoria, que invita a la ciudadanía a participar en una conversación que aspira a trascender la reflexión para entrar en el terreno de la acción.