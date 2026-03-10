Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Colegio de Arquitectos cierra su ciclo sobre vivienda con una mesa redonda en el Club Diario de Ibiza

El debate reunirá a expertos para evaluar la viabilidad de propuestas y avanzar hacia soluciones efectivas ante la problemática de la vivienda en las islas

Público en una presentación en el Club Diario de Ibiza

Fernando de Lama

Fernando de Lama

Ibiza

La Demarcación de Eivissa y Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (Coaib) culmina su ciclo dedicado a analizar el problema de la vivienda en las Pitiüses con una mesa redonda concebida como espacio de debate abierto. La cita será este viernes 13 de marzo, a las 18 horas, en el Club Diario de Ibiza, bajo el título ‘El repte de l'habitatge a Eivissa: de la reflexió a la proposta’.

En la mesa redonda participarán Mariano Juan, conseller de Territori del Consell de Insular de Ibiza; Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef; Juan Torres, director de Cáritas Ibiza; Clara Muñoz, directora de la Fundació Salas; Marina Moheno, coordinadora técnica de la Aliança per l’Aigua; y Lluís Oliva, presidente de la Demarcació d’Eivissa i Formentera del Coaib. El debate estará moderado por Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza.

Distintas perspectivas

El encuentro pone el broche final a una serie de ponencias y sesiones que han abordado la situación de la vivienda en Ibiza y Formentera desde distintas perspectivas. Ahora, el objetivo es compartir esas miradas y poner sobre la mesa posibles soluciones, además de reflexionar sobre su viabilidad y sobre los pasos necesarios para convertir el diagnóstico en propuestas concretas.

Desde la organización subrayan el valor de un debate público que sume voces y permita construir respuestas colectivas ante uno de los grandes desafíos sociales y territoriales de las islas. “Generar opinión es el primer paso; abordar el debate es imprescindible para avanzar hacia soluciones efectivas”, señalan en la convocatoria, que invita a la ciudadanía a participar en una conversación que aspira a trascender la reflexión para entrar en el terreno de la acción.

