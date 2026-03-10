Gastronomía
Vuelve CBbC Mana Sta Eulalia: cocina mediterránea, sangría y tardeo frente al mar en Ibiza
El restaurante del puerto deportivo reabrirá el 27 de marzo con sus platos estrella
CBbC Marina Sta Eulalia volverá a abrir sus puertas el próximo 27 de marzo, con el arranque de la temporada 2026 en el puerto deportivo de Santa Eulària. El restaurante, situado en el edificio de capitanía, retoma así su actividad en uno de los espacios más concurridos del frente marítimo del municipio.
El establecimiento basa su propuesta en la cocina mediterránea e ibicenca, con especial protagonismo para los arroces, el pescado fresco y el marisco. Entre sus platos más conocidos figura el arroz negro con gerret y alioli de bullit, galardonado en la Fira des Gerret de Santa Eulària, además de elaboraciones como el rodaballo o la lubina a la sal preparados en mesa.
Junto a la oferta gastronómica, el local mantiene también una de sus señas de identidad más reconocibles: su sangría, una de las bebidas más demandadas por los clientes que frecuentan este espacio del puerto.
Más allá del restaurante, CBbC Marina Sta Eulalia cuenta con una zona chill out frente al mar, pensada para acompañar la oferta culinaria con cócteles, vinos y sesiones de dj, especialmente durante las tardes, cuando aumenta la afluencia de público en la marina.
Con esta reapertura, el establecimiento vuelve a situarse como uno de los puntos de encuentro de la temporada en Santa Eulària, tanto para residentes como para visitantes que buscan combinar gastronomía, ocio y vistas al mar.
