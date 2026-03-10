El artista de Ibiza Pedro Asensio disecciona la ciudad como problema

«¿Y si esto que nos parece insoportable no hubiera hecho nada más que empezar?». Pedro Asensio se hace esta pregunta frente a su última instalación, metáfora de la situación demencial que se produce en Ibiza con la falta de vivienda y que ha transformado durante unas semanas (hasta hoy) la sala de actos de Can Llaneres, la sede de la Demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos. Casi 3.000 cubos de porcelana blancos, pequeños, unos encima de otros a distintas alturas, simulan una ciudad sólida, asentada en el suelo, mientras innumerables cajitas de acetato transparente cuelgan del techo por encima de los supuestos edificios. Son dos mundos: el de quienes tienen vivienda y el de los que penden de un hilo, literalmente; esos poblados de infraviviendas con los que convivimos y a los que no vemos. Más bien, no queremos ver, porque son transparentes y su interior está a la vista de todos. La instalación ‘La ciudad blanca al final del camino’, magnética e inquietante, con esa pulsión geométrica y de juegos de perspectiva marca Asensio, es la metáfora de una Ibiza de extremos hasta lo insoportable. La fragilidad de esas infraviviendas suspendidas, transparentes, tan vulnerables que una ligera corriente las mueve o las arroja a la catástrofe.

«Si quisiéramos, lo veríamos, porque no son opacos como las casas, en las que no sabemos qué pasa dentro. Ahí sí lo sabemos: lo estamos viendo. Estamos viendo la fragilidad y la sencillez. Lo único que necesitan es un apoyo», explica Asensio, para quien la solución al problema de la vivienda, «en una sociedad tan opulenta, es muy fácil: es querer».

"¿Y si esto no hubiera hecho nada más que empezar? Me quedé horrorizado"

El artista recuerda que en los años 80 vivía en Los Molinos y al ver lo que se estaba construyendo en Platja d’en Bossa le comentó a un amigo americano: «Esto es insoportable». Y su amigo contestó: «Pedro, ¿y si esto no hubiera hecho nada más que empezar? Me quedé horrorizado. Unos años después, me doy cuenta de que tenía razón: yo no lo había visto», relata. Ahora se hace esa misma pregunta sobre la situación límite que se vive en Ibiza con la vivienda y que inspira su última instalación. «¿Y si lo que ahora consideramos insoportable fuera el mínimo a lo que nos tenemos que acostumbrar?», reflexiona.

Pedro Asensio sujeta una de las cajas de plástico transparente que penden de un hilo: simbolizan las infraviviendas. / C.M.

«La ciudad te protege, te da una raíz con la que conectarte con el lugar y te hace estar dentro de un entramado social. Y en el aire, las estructuras frágiles representan a la gente que vive en esas infraviviendas, que no tienen un refugio sólido, que no se integran en la sociedad, parece que las sobrevuelan, que están fuera. Y dentro de la caja transparente, frágil, que pende de un hilo, está la historia de cada uno», explica David Fernández, comisario junto con Cristina Sánchez de la exposición.

Los comisarios han colocado en las paredes de la sala alargada, como preámbulo por el que hay que pasar obligatoriamente para llegar a la ciudad/infraciudad de Asensio, varios cuadros de franjas y líneas de colores que representan la Ibiza de fantasía, artificial, la que se proyecta en verano hacia el exterior, hacia los turistas. Los colores evocan la cultura de los 60, de lo lisérgico, explica Fernández: «En un mundo como el de Ibiza, en el que las drogas están tan interiorizadas en el verano y el disfrute, se ha querido fomentar la paradoja, la coexistencia de estos dos mundos que a la vez están separados y distanciados». «Estas pinturas de colores vibrantes y explosiones de líneas evocan realidades alternativas llenas de lujo, de riqueza desbordante y de las dinámicas incesantes del poder económico. Estas obras muestran una cara diferente de la sociedad ibicenca: la de las grandes fortunas, el lujo y el constante flujo de dinero», señala Cristina Sánchez en la hoja curatorial.

La casa, «el estuche de lo privado»

«La casa no es solo el universo, sino también el estuche de lo privado. Habitar significa dejar huellas». Esta frase de Walter Benjamin, bajo el título de la exposición, ‘El final del camino’, da la pista de la reflexión artística de Asensio. «Aquí vemos que esta gente, a la que muchas veces tenemos alrededor, pero no la vemos porque no tienen ese lugar de cobijo, es una parte de la sociedad que muchas veces se desecha o cuya problemática no se mira, no hay empatía con ellos. También son personas, también tienen su privacidad, su vida, sus historias», reivindica el comisario.

David Fernández se muestra muy crítico con la coexistencia de esos dos mundos en Ibiza, que se ha normalizado: «Todos convivimos con eso de una manera natural, incluso criticamos muchas veces que exista este otro mundo. Y lo que tendríamos que hacer es poner los medios como sociedad para que este mundo y el otro se integren de una manera digna. Y que todas las personas tengan un lugar en el que vivir, en el que desarrollar su vida personal, su privacidad, en el que enraizarse con el territorio. Ibiza antes era una tierra de oportunidades, de reinventarse, pero ahora se ha convertido en otra cosa. Y esto es lo que denuncia esta exposición», agrega.

Asensio encontró estos centenares de sujetavelas de cerámica, cada uno metido en una cajita de plástico transparente, en Deixalles, la fundación que se dedica a recoger todo tipo de objetos y enseres y venderlos mediante un proyecto para personas en situación de exclusión social. Un bucle más de su proyecto artístico, en el que no hay nada al azar. Transformó los sujetavelas en una ciudad y los envases, en las infraviviendas que la sobrevuelan. Dentro de estas cajitas transparentes, hay una tira de papel con letras transferibles Letraset, las que usaban los arquitectos hace años, lo que evoca un intento de arquitectura, de vivienda, explica el creador. Además, los sujetavelas tienen grabada una sargantana, ese icono de la identidad ibicenca en grave peligro de desaparición. Una ciudad que se desparrama por el suelo, imagen de la isla saturada de construcciones, sin límite, a pesar de su reducido tamaño.0

Todas las imágenes de la exposición de Pedro Asensio en Ibiza / Toni Escobar

La frontera invisible entre los dos mundos

La iluminación es un elemento importante en la instalación, y también la música, que aumentan la sensación de intranquilidad y desasosiego, de incertidumbre. La pieza del compositor Johan Johansson ‘The border’ (la frontera) forma parte de la banda sonora de la película ‘Sicario’ y está elegida con toda intención por los comisarios, pues habla precisamente de esa frontera que no se ve, pero que separa esos dos mundos. Una melodía sobrecogedora, que introduce una tensión prebélica: algo va a ocurrir y va a ser malo. Y alguien va a sufrir.

La exposición ‘El final del camino’ en la sala Broner de la sede ibicenca del Colegio de Arquitectos, Can Llaneres, cierra una trilogía que arrancó con ‘Futuros perdidos’ en 2005, con una «ciudad posible entre futuros perdidos», según el artista, y que siguió con ‘Autarquía’ en 2019, cuando su anterior propuesta, más «estética, entre industrial y utópica», había evolucionado a una visión muy oscura. «Frente al desarrollo urbanístico hemos llegado a una autarquía en la que cada uno vive en su mundo, estamos ensimismados, lejos de la cultura y de la vida. La realidad se ha impuesto de una forma tremenda e inexcusable. La realidad hace que no tenga cabida lo social», reflexionó entonces. ‘Autarquía’ ya se refería a Ibiza, a la resaca de la burbuja inmobiliaria, y unas piezas con capirotes, una especie de penitentes negros, representaban a los perdedores, a quienes esa especulación inmobiliaria había arrojado a los márgenes y a la marginalidad. También estaban los dos mundos antagónicos: estas sombras alargadas, apartadas, y los que sí tienen casa, pero que viven aislados y sin ver (ni querer ver) más allá: unas construcciones geométricas blancas y negras representan edificios, pero están aislados, en el centro de un disco negro. No hay espacio para la interacción ni para la solidaridad. Era la antesala de las dos ciudades de su última propuesta, la sólida y la que se puede desmoronar en cualquier momento.

Ahora, el artista nos lleva al final del camino, a esa ciudad sólida que ignora a la que la sobrevuela como un espejo deformante y que se encamina a la catástrofe. Para llegar a ella, había que ascender por la rampa de la estrecha y alargada sala y llegar hasta el fondo, como un viaje iniciático de ascenso hacia la revelación.

El libro ‘Geometrías urbanas’: la memoria de la trilogía

«Aborda el ocaso de Ibiza como destino abierto para todo aquel que llega en busca de un lugar mejor en el que vivir», explica David Fernández en el texto del magnífico libro ‘Geometrías urbanas’, la memoria artística de la trilogía de instalaciones de Asensio en el Colegio de Arquitectos, que lo ha editado, volumen que es el resultado de una concienzuda labor de meses de Sánchez y Fernández.

«Asensio cierra su trilogía expositiva en el Coaib con una metáfora visual que propone a la sociedad ibicenca preguntas de orden existencial: ¿Quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quiénes queremos ser y qué hemos de hacer para conseguirlo?», explica Fernández en el libro, que ofrece una visión global sobre la reflexión del artista a lo largo de estas tres instalaciones sobre la sociedad y su deriva, especialmente la ibicenca. El volumen reúne fotografías de las tres exposiciones, un conjunto que permite profundizar en toda la complejidad, cargada de capas y matices, en la trilogía que se articula en torno a la ciudad, pero la ciudad como problema. «La ciudad, omnipresente, no aparece como escenario, sino como problema», escribe Gianfranco Spada en la revista especializada Geometricae Geometric Abstract Art Magazine, que dedica comentarios muy elogiosos a la publicación en su pormenorizada crítica: «En conjunto, ‘Geometrías urbanas’ es un catálogo que trasciende su función documental para convertirse en un ensayo visual sobre la geometría como forma de pensamiento crítico. En él, Pedro María Asensio aparece no solo como artista, sino como proyectista de espacios simbólicos donde la abstracción se carga de memoria, de conflicto y de responsabilidad».

«Estamos en un mundo donde al arte no se le presta la atención debida -sostiene Asensio-. Es más, a veces hasta molesta». Pero por fortuna, la obra de este artista que vive entre Ibiza, Madrid y Cuenca se puede volver a contemplar en Madrid, en Art Room Espacio Experimental, donde expone ‘De esta agua no beberé’ hasta el 6 de abril.

«El arte no suele dar respuestas, ofrece un hogar para nuestras inquietudes», escribió Vicente Valero en 2005, en el texto curatorial publicado en Diario de Ibiza y que se reproduce en el libro (al igual que otros de los periodistas Fernando de Lama, Maite Alvite y Julio Herranz, también escritor). En efecto, Asensio comparte sus inquietudes en sus obras, y las hacemos nuestras, hasta preguntarnos, como él, sumidos en el desconcierto y el temor, si esto no será más que el principio. ¿En ese caso, qué nos espera?