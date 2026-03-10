La amnistía urbanística impulsó el crecimiento de la construcción de viviendas en Ibiza durante 2025

La construcción de viviendas presentó un repunte el año pasado casi en todas sus áreas, con un 32,87% más de obras visadas que en 2024. Gran parte de este incremento se debe a la amnistía urbanística recogida en la Ley 7/2024: "Esta variación incluye las legalizaciones extraordinarias que llevan casi un año sobre la mesa", explica Lluís Oliva, presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera (Coaib), durante la presentación de los datos de evolución de la edificación en las Islas Baleares en 2025.

El año pasado se visaron 865 obras —en 2024 fueron 651— y 215 de estas corresponden a proyectos de legalización que se presentaron entre abril de 2025 y enero de 2026, según Oliva. Estos corresponden al procedimiento de legalización extraordinaria que desde 2024 permite regularizar viviendas y usos en suelo rústico cuya infracción haya prescrito. "En el momento en el que quitamos las legalizaciones extraordinarias, vemos que solo hemos crecido casi un siete por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado", señala Oliva, junto al secretario de la demarcación pitiusa del Coaib, José Manuel Revelles.

De estas obras, la mayor parte consistieron en la construcción o reforma de viviendas. El año pasado se visaron 737 obras vinculadas a viviendas, lo que supone un 44% más que en 2024. También se visó un 15% más de obras turísticas (37 en comparación con las 32 de 2024) y un 67% más de obras industriales y agrícolas (15 en comparación con las 9 de 2024). A las construcciones del año pasado se suman 13 comerciales y administrativos, cuatro centros docentes, 12 construcciones destinadas a otros usos y los mismos 47 anexos a viviendas que en 2024.

Más viviendas unifamiliares y plurifamiliares

En 2025 también creció la cantidad de viviendas unifamiliares (343) y plurifamiliares (510) de nueva creación, que sumaron un total de 853 viviendas, lo que supone un 25% más que en 2024.

De este modo, se visaron 343 unifamiliares, cifra que no se aleja mucho del año con el máximo de unifamiliares de nueva creación: 372 en 2015. Así lo muestra el histórico de datos del Coaib, que recoge la evolución desde 2006, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, Oliva insiste: "A partir de abril de 2025 empieza a incrementarse el número [de unifamiliares de nueva creación], coincidiendo con las legalizaciones extraordinarias".

Los datos de unifamiliares de 2025 superan en un 46% los de 2024 pero, si no se tienen en cuenta las legalizaciones extraordinarias, los datos se acercan más a los mínimos de 2015: "Solo hay 196 proyectos hechos debido a las 147 legalizaciones extraordinarias que han entrado en 2025", apunta Oliva.

Si se mira por municipios, Santa Eulària sigue siendo donde más viviendas unifamiliares se construyen. Según el desglose por suelo rústico y urbano, fueron 111 en la villa del Río, seguida de Sant Josep (84), Sant Antoni (70), Sant Joan (50), Ibiza (22) y Formentera (6).

En cuanto a los plurifamiliares, el año pasado se visaron un 13% más que en 2024. "Cada plurifamiliar comprende más de una vivienda, por lo que hablamos de más de 510 viviendas creadas", remarca Oliva. En este caso, Santa Eulària también fue la zona con más viviendas de nueva creación (251), seguida de Sant Antoni (160), Ibiza (83), Sant Joan (12), Sant Josep (4) y ninguna en Formentera.

Muy poca vivienda protegida

En este sentido, tanto el presidente del Coaib como Revelles apuntan que los unifamiliares y los plurifamiliares son los que "ayudan a seguir creciendo", ya que la cifra de viviendas protegidas es "prácticamente anecdótica". En 2025 se visaron en Ibiza siete viviendas de precio limitado (VPL), de las cuales cinco son plurifamiliares y dos unifamiliares. En cuanto a las de protección oficial, que tienen un precio más limitado, se visaron 81 viviendas de protección oficial (VPO), según los datos del Ibavi.

También "tiran del carro" las reformas de plurifamiliares, que se "están implantando bastante", señala Oliva. De hecho, los datos de las viviendas plurifamiliares —que no están asociadas al procedimiento de legalización extraordinaria— "son mejores" que el año anterior, según matiza Revelles, los de VPO no son mucho más llamativos que otros años. Esto se da a pesar de que el Govern balear haya impulsado diferentes planes estratégicos en materia de vivienda, lo que para los expertos quiere decir que "la vivienda libre está yendo por un camino distinto al de las VPO". Para solucionarlo, apuntan a la necesidad de crear incentivos para que a las promotoras les resulte rentable construir este tipo de viviendas.

Ante este escenario, los presupuestos del año pasado también fueron más elevados, "sobre todo debido a la subida de precios de construcción y de tipos de interés, más que por volumen de obra", según indica Oliva. En 2025 alcanzaron los 446 millones de euros, un 11,6% más que en 2024.

También hubo un incremento en cuanto a la superficie construida, que llegó a los 499 mil metros cuadrados en 2025, un 38% más que el año anterior. Sin embargo, aquí también cabe tener en cuenta las legalizaciones extraordinarias visadas: "No se trata de un consumo nuevo de territorio sino de una consolidación de viviendas que ya ocupaban un lugar en las islas".