Esta es la cantidad que necesitas tener ahorrada para la entrada de una vivienda de dos habitaciones en Ibiza

Comprar una vivienda resulta hoy en España más barato al mes que alquilar, pero en Baleares el verdadero obstáculo está antes de firmar la hipoteca. Según un estudio difundido este martes por Idealista, Palma es la capital española en la que más ahorros previos se necesitan para acceder a la compra de una vivienda de dos dormitorios: 147.116 euros. Algo que se repite en otras islas, como Ibiza.

La cifra sitúa a Baleares por delante de San Sebastián, Madrid y Barcelona, y confirma hasta qué punto el acceso a la propiedad sigue siendo especialmente difícil en las zonas con los precios más tensionados. Mientras en el conjunto del país la cuota hipotecaria media para comprar una vivienda similar se sitúa en 698 euros al mes, frente a los 1.088 euros del alquiler, el principal freno sigue siendo reunir el dinero necesario para la entrada y los gastos asociados a la operación.

Idealista calcula que, de media en España, hacen falta 64.568 euros de ahorro para poder optar a la financiación. En Baleares, sin embargo, esa cantidad más que duplica la media nacional. El estudio concluye que esta elevada exigencia de fondos previos limita el acceso a la compra para muchas familias, incluso en aquellos casos en los que la cuota mensual de la hipoteca sería asumible o incluso inferior al alquiler.

Contraste con el resto de España

Palma también aparece entre las ciudades en las que menos diferencia hay entre comprar y alquilar una vez conseguida esa entrada inicial. Según el informe, la cuota hipotecaria en la capital balear es solo un 1% más baja que el precio del alquiler, una de las distancias más cortas de toda España. Solo San Sebastián presenta un escenario peor para la compra, ya que allí la cuota hipotecaria resulta un 10% más cara que alquilar.

El contraste con otras grandes ciudades es notable. En Barcelona y Valencia, por ejemplo, pagar la hipoteca sale un 38% más barato que abonar un alquiler, mientras que en Madrid esa diferencia es del 23%. En Málaga, otro de los mercados más tensionados, la brecha se queda en el 16%.

El estudio de Idealista refleja así una paradoja cada vez más visible en el mercado residencial: comprar puede salir más barato que alquilar mes a mes, pero entrar en la propiedad exige un colchón económico al alcance de muy pocos. Y en Baleares, esa barrera de entrada alcanza su nivel más alto.

Tras Baleares, las ciudades en las que más dinero previo se necesita para comprar una vivienda son San Sebastián (137.700 euros), Madrid (117.793 euros) y Barcelona (103.172 euros). En el extremo opuesto se sitúan Zamora, Jaén y Lleida, todas por debajo de los 36.000 euros.

La fotografía que deja el informe vuelve a colocar a Baleares en el centro del problema del acceso a la vivienda: no solo por los precios elevados, sino también porque el esfuerzo inicial exigido para comprar se ha convertido en una barrera prácticamente infranqueable para buena parte de la población.