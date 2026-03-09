¿Qué es Villa Otilia y qué significa que el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell de Ibiza la pierdan?

Villa Otilia es una finca de unos 70.000 metros cuadrados situada en Sant Josep que fue legada por el exalcalde José Tur Serra, conocido como Pep ‘Coques’, al Ayuntamiento de Sant Josep y al Consell de Ibiza con una finalidad muy concreta: levantar en ese terreno una residencia para personas mayores.

Pep ‘Coques’, que fue alcalde del municipio entre 1975 y 1976, falleció en 2019 a los 95 años. En su testamento dejó estipulado que la finca debía destinarse a esta demanda histórica en Sant Josep. No osbtante, los años han pasado y su última voluntad no se ha hecho realidad.

El testamento también fijaba una condición temporal: la residencia debía construirse en un plazo de cinco años. En caso de que no se cumpliera la voluntad del donante, la finca pasaría a la fundación católica Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y así ha ocurrido. Al superarse este periodo, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, manifestó en el pleno de agosto de 2025 que el albacea de la familia consideró que el Consistorio y el Consell habían perdido su derecho sobre los terrenos, que se encuentran detrás de la Pizzería Es Verger.

A la venta por más de 800.000 euros

La fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto ahora la propiedad a la venta. La oferta, publicada por un portal inmobiliario que se define como líder en España, apunta que el importe mínimo de la venta era de 805.000 euros. El anuncio, según información a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, destacaba que se trata de una finca rústica en una parcela de 73.303 metros cuadrados con una vivienda de 105 metros cuadrados que se debe reformar. También aclaraba que la zona norte, la más cercana al acceso a la vivienda, «está abancalada -terreno con declives escalonados- y se encuentra ocupada por bosque de coníferas».

Roig afirmó que, a pesar de que desde el Consistorio «se trasladó el interés» de optar o adquirir la finca, al no tener constancia de la comercialización, no ha podido participar en su compra.

El tipo de suelo (rústico) y sus condiciones topográficas fueron precisamente lo que según el Consell y Sant Josep (ahora del Partido Popular) impidió que las instituciones aceptasen la herencia de la propiedad.

Un informe de viabilidad redactado por los servicios de arquitectura de la conselleria autonómica de Asuntos Sociales -que se conoció en agosto del año pasado-, indicó que las condiciones de la parcela no eran aptas debido a la «pendiente muy pronunciada» del terreno.

El documento de la conselleria también señalaba que se trata de un suelo rústico afectado por el área de protección de carreteras. Esto último implica que los terrenos están sujetos a la Ley de Carreteras que, entre otras cuestiones, establece una línea de edificación por delante de la cual está prohibido construir.

Antes de este informe, el Consell ya habló de «inviabilidad» del proyecto en 2022, pero entonces por la dificultad de cumplir los plazos de construcción y puesta en marcha en cinco años. Esto se debe a que, al tratarse de suelo rústico no edificable, había que tramitar una declaración de interés general o la recalificación del terreno antes de la redacción del proyecto. Señalaron que este proceso ya ocuparía un año, o más si la Comisión balear de Medio Ambiente no informaba favorablemente.

Nuevo centro de mayores

Desde el Consell y el Ayuntamiento recuerdan que en febrero de este año, la consellera de Bienestar Social, Sandra Fernández, explicó que el nuevo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 prevé inaugurar el esperado Centro de Día de Sant Josep dentro de cuatro años. Tendrá 30 plazas y se construirá junto al Centro de Salud del municipio. Además, a este se vincularán dos unidades de viviendas supervisadas, con diez plazas cada una.

Ahora, al parecer, una parte de los beneficios de la venta de Villa Otilia se destinarán a la obra: «Con tal de dar el máximo cumplimiento a la voluntad del alcalde Coques, se acordó que el heredero legítimo, la fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo vendería, y un porcentaje revertirá en la Administración para sufragar los gastos de construcción y puesta en marcha del centro de día», indicaron desde el Consell.