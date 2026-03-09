Ibiza, uno de los diez lugares favoritos de La Vecina Rubia: "Pronto os contaré algo sobre las islas"

La influencer y escritora La Vecina Rubia ha vuelto a revolucionar a sus seguidores en redes sociales tras compartir una fotografía desde una isla paradisíaca y revelar, de paso, cuáles son algunos de sus destinos favoritos. Entre ellos, como ya sabían sus seguidores, se encuentra Ibiza.

Como cada domingo, la misteriosa Vecina colgó una imagen idílica en la que hace la cuenta atrás para el verano: 14 domingos. Al instante, sus seguidoras comenzaron a preguntarle de dónde era la fotografía y a pedirle que la dejara sin inscripciones para compartirla. Algo que hizo.

Ante la avalancha de mensajes, la influencer decidió responder con claridad. “Esto lo respondo sin filtro porque me lo estáis preguntando mucho. Es Santorini. Ya sabéis que yo soy muy de islas y pronto tengo algo que contaros sobre ellas”, explicó.

Su top 10 de sitios favoritos

Aprovechando la conversación, La Vecina Rubia compartió también su particular lista de islas favoritas. En su “top 10” aparecen destinos del Mediterráneo y del Atlántico que, según dejó entrever, ocupan un lugar especial entre sus viajes preferidos. Entre ellos figuran Santorini, Ibiza, Menorca, Naxos, Cerdeña, La Palma y Lanzarote.

Hay que recordar que Ibiza es muy importante en la vida de La Vecina Rubia. Conoce bien la isla que, además, es el escenario de varias de sus novelas.

La presencia de Ibiza en esta lista no ha pasado desapercibida, ya que la isla balear continúa consolidándose como uno de los destinos más valorados por creadores de contenido y viajeros de todo el mundo.