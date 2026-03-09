Movilidad
El 'Transporte Verificado' de Ibiza gana el premio de plata en Aebrand
El Consell de Ibiza recibe el galardón, que distingue a los servicios de transporte que cumplen con estándares de calidad
Gracias al proyecto 'Transporte Verificado' presentado en el mes de enero en la feria internacional del turismo Fitur, Ibiza ha conseguido el premio de plata en los Premios Aebrand, organizados por la Asociación Española de Branding. La iniciativa reconoce aquellos servicios de transporte que, además de cumplir con la legalidad vigente, acreditan estándares adicionales de calidad en el servicio. Según explica el Consell, "este distintivo permite reconocer a las empresas que cumplen criterios establecidos y supervisados por la mesa de seguimiento del sello, como una ratio suficiente de conductores, certificaciones internacionales de calidad o el uso de una flota eficiente".
El nuevo sistema cuenta con un código QR que permite a los usuarios verificar de manera rápida la información del servicio, reforzando así la transparencia y la confianza de los usuarios. La gala de entrega de los III Premios Aebrand se celebró el 3 de marzo de 2026 en el Auditorio CaixaFórum de Madrid. Este evento reunió a más de 300 profesionales del sector y premió 39 proyectos, incluyendo 10 oros, 16 platas y 13 bronces, destacando la innovación y creatividad en el branding.
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha enfatizado que este reconocimiento "pone en valor el trabajo de un sector que históricamente se ha dedicado al servicio de VTC en la isla y que destaca en España por su calidad y profesionalidad". En este sentido, ha señalado que "este premio es también un reconocimiento a la seriedad con la que estas empresas han prestado siempre el servicio".
En esta categoría, el premio oro se lo llevó La Liga, mientras que Leroy Merlin obtuvo el bronce, "lo que sitúa al proyecto entre algunas de las marcas e iniciativas más destacadas del ámbito estatal en materia de branding e impacto social, contribuyendo a la imagen de la isla como principal destino turistico" según un comunicado del consell de Ibiza.
