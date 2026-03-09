Meteorología
El tiempo entra en los colegios e institutos de Ibiza con nuevas estaciones meteorológicas que medirán lluvia, viento y temperatura
El proyecto XarMet prevé desplegar hasta 100 estaciones en centros educativos de Baleares
La iniciativa del Govern contribuirá a generar información ambiental útil para conocer mejor el territorio
La meteorología salta del pronóstico diario a las aulas de Ibiza. El Govern ha comenzado esta semana la distribución de estaciones meteorológicas del proyecto XarMet en colegios e institutos de la isla, una iniciativa que permitirá al alumnado trabajar con datos ambientales reales y participar en una red escolar de ciencia ciudadana.
El proyecto, impulsado por IB Digital y la conselleria de Educación con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB), contempla el despliegue de hasta 100 estaciones meteorológicas en centros educativos de todo el archipiélago.
El objetivo es doble. Por una parte, que los estudiantes aprendan a interpretar fenómenos meteorológicos como la temperatura, el viento, la lluvia o la radiación solar a partir de datos obtenidos en sus propios centros. Por otra, generar información ambiental útil para mejorar el conocimiento del territorio dentro del proyecto Territorio Balear Inteligente.
Gracias a estas estaciones, el alumnado podrá observar, comparar e investigar distintos fenómenos ambientales de manera práctica. El programa busca además reforzar competencias como el pensamiento crítico, las matemáticas aplicadas y el uso responsable de la tecnología.
La iniciativa también tendrá una vertiente divulgativa, ya que los estudiantes podrán presentar sus trabajos y resultados en propuestas como Ciencia para Todos 2026.
