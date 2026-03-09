Sostenibilidad en Ibiza: Sant Josep renueva su flota municipal con vehículos ECO y eléctricos

El Ayuntamiento de Sant Josep ha incorporado 11 nuevos vehículos a su flota municipal dentro de un plan de renovación con el que busca modernizar los servicios públicos y reforzar su compromiso con la sostenibilidad ambiental. La adquisición se ha llevado a cabo durante los últimos seis meses y afecta a los departamentos de Policía Local, Medio Ambiente y Deportes.

Según ha informado el consistorio, esta actuación forma parte de una estrategia más amplia que prevé continuar durante el próximo año con la sustitución progresiva del resto de la flota municipal. El objetivo, por un lado, es dotar de herramientas más actuales a los operarios de mantenimiento, jardinería y vigilancia urbanística y medioambiental y, por otro, reducir el impacto ambiental de los vehículos municipales.

Presentación de los nuevos vehículos en el Ayuntamiento de Sant Josep. / Ayuntamiento de Sant Josep

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha explicado que la intención es retirar los vehículos más antiguos e incorporar otros nuevos que permitan un importante ahorro de CO2 para el municipio. Además, ha precisado que casi todos los nuevos vehículos cuentan con etiqueta ECO, salvo tres unidades que son completamente eléctricas.

Entre las incorporaciones destacan dos motocicletas off-road que estarán destinadas a reforzar la vigilancia en espacios naturales y zonas de difícil acceso. Estas unidades permitirán mejorar la custodia de enclaves como la reserva natural de ses Salines o Cala d’Hort, especialmente en los periodos de mayor presión durante la temporada de verano.

Roig ha subrayado que estos vehículos serán una herramienta clave para afrontar las jornadas más complejas de la época estival y ha señalado que esta inversión responde a una planificación iniciada el pasado verano para adaptarse a las necesidades actuales del municipio.

Con esta renovación, el Ayuntamiento de Sant Josep pretende "mejorar la eficacia de los servicios municipales y avanzar en una movilidad más eficiente y respetuosa con el entorno", señalan.