Sororidad a ritmo de batucada: «No están solas»

Ibiza celebra el Día Internacional de la Mujer entre gritos reivindicativos y rabia por la agresión machista del pasado 15 de febrero, en la que una mujer, su hermana y su madre, fueronagredidas por su expareja. El objetivo de la salvaje agresión tuvo ser intervenida quirúrgicamente de urgencia y permance aún en la UCI. Y está muy presente en la jornada del 8M clebrada en el paseo de Vara de Rey, que acoge diversas actividades desde las 10.30 horas que concluyeron pasadas las 13 horas con la lectura de un manifiesto, que congregó a cerca de 200 personas.

La jornada comienza con un ambiente tranquilo y relajado, lejos del alboroto que un par de horas después vivirá la plaza. A esa hora, una niña pequeña, de unos cuatro años, toca el silbato en la terraza de una de las cafeterías de la zona. Es el anuncio de la jornada reivindicativa. El colectivo 8M de Ibiza comienza a montar diferentes mesas en las que realizan las actividades: pintar pancartas con mensajes feministas; maquillaje para pintarse la cara con el representativo color morado del movimiento feminista, y tambores que retumbarán cada vez más fuerte según transcurre la mañana. Por el momento, la mayoría de transeúntes son vecinos de la zona que pasean, desayunan en las terrazas y disfrutan de una agradable mañana de sol y buen tiempo. Se observa alguna prenda morada dispersa en las cafeterías, haciendo tiempo hasta que se anime la jornada. Incluso la Policía Nacional, que vigila la concentración, hace tiempo con un café hasta que llegan más manifestantes.

Galería: todas las imágenes de la concentración en Ibiza por el Día internacional de la Mujer / Vicent Marí

Esto comienza a suceder una vez se ponen en marcha los tambores, primero con un taller de batucada impartido por las organizaciones feministas presentes, que animan a todo el que quiera a participar. En seguida se ofrece voluntaria una mujer joven, que pasea por Vara de Rey junto a su pareja. Atenta, presta atención a las indicaciones y comienza a seguir el ritmo mientras su acompañante espera en uno de los bancos de la plaza. Tras veinte minutos de batucada, la joven pide el relevo a otro de los curiosos que se han ido acercando al escuchar la música. «Me ha encantado», exclama entre risas la joven, que en cuanto le han ofrecido la oportunidad de participar, asegura no haber dudado. «Estamos de vacaciones en Ibiza por unos días y nos hemos encontrado con la manifestación. Esta fecha es muy importante y hay que salir a la calle y reivindicar», explica.

Sobre la necesidad de hacerse oír en fechas como el 8 de Marzo habla también María Cardona, portavoz de la Comisión 8M de Ibiza. «A las 12.30 horas tenemos previsto hacer lo que hemos denominado una remorada, que es hacer todo el ruido posible para expresar nuestra rabia por la víctima de la última agresión que se produjo en Sant Antoni», explica Cardona. «Nuestra idea es que sea el contrapunto a los minutos de silencio que se hacen cuando hay una víctima mortal», añade la portavoz.

Para Cardona, esta jornada es importante para transmitir un mensaje de sororidad. «Queremos transmitir nuestra solidaridad, no solo a la víctima de la agresión de Sant Antoni y a su madre y hermana, que también resultaron heridas, sino a todas las mujeres que puedan estar pasando por una situación similar y o bien no denuncian o lo hacen y no pasa nada. Queremos que sepan que no están solas», expresa Cardona.

Talleres de pancartas y maquillaje

Conforme avanza la jornada, comienzan a verse cada vez más carteles con mensajes reivindicativos que la gente ha ido realizando en uno de los talleres. ‘Somos el grito de las que ya no tienen voz’, ‘Ni una menos, vivas nos queremos’, ‘Que la vergüenza cambie de bando’ o ‘De alto valor somos todas’, se lee en algunas de ellas.

La Comisión 8M de Ibiza también cuenta entre sus mesas con un pequeño taller de maquillaje, con el que dar un toque morado, ya sea con franjas o algún dibujo, en la cara. «Mucha gente cree que es una actividad para niños, pero en realidad es más para adultos», explica Cardona. Una madre, que acude a la concentración junto a su hija pequeña, ya con una pancarta en la mano, le pregunta si tiene ganas de ir al taller de maquillaje. «¿Acompañas a mamá a pintarse la cara?», le propone ante las dudas de la pequeña, que finalmente se anima a que le dibujen unas pequeñas flores en la mejilla.

Concentración en Vara de Rey en el Día Internacional de la mujer / Vicent Marí

En el otro extremo de Vara de Rey extienden sus mesas y una pequeña exposición el Ayuntamiento de Vila y Médicos del Mundo. Mucho más tranquilo y menos transitado que la zona de la batucada, ofrecen un taller en el que pintar pañuelos blancos también con mensajes reivindicativos. También una pequeña exposición, ‘Dones que inspiren’, en la que se muestran los testimonios de mujeres de la isla que han abierto camino y roto estereotipos en campos tan diversoso como la ingeniería, la biotecnología,l as artes o los cuerpos de seguridad y emergencias como bomeros forestales o la policía. «Son ejemplo de que con esfuerzo y perseverancia podemos conseguir lo que nos propongamos», reflexiona Marta, una joven que se detiene a leer los paneles de la muestra.

La batucada

La batucada de la Comisión 8M congrega cada vez a más personas a su alrededor. A falta de pocos minutos para las 12.30 horas, son unas 200 las que se concentran en la zona, grabando con sus teléfonos y siguiendo el ritmo con algún paso de baile. La batucada incorpora, además, a nuevos miembros más jóvenes, con un grupo de niñas que golpean con cazos y sartenes para hacer ruido, a la vez que tocan el silbato. Entre ellas, la primera que desde las 10.30 horas de la mañana lo hacía desde la terraza de la cafetería.

A cuentagotas, se van sumando también corredores que terminan la Cursa de la Dona, que finaliza su recorrido en el Parque Reina Sofía y congrega a centenares de personas en la línea de meta.

Llegada la hora, los colectivos feministas piden a los asistentes hacer todo el ruido que sean capaces en homenaje a la mujer agredida por su expareja en Sant Antoni. Es el momento de la remorada, uno de los momentos más sentidos de la jornada. Con cánticos, batucada y golpe de sartenes, desfilan hasta el final de s’Alamera y vuelven al punto de partida, donde la boxeadora afincada en Ibiza, Paula Sánchez Romero, realiza la lectura del manifiesto.