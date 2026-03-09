Sant Josep reivindica las políticas públicas como clave contra la violencia de género en el 8M

El Ayuntamiento de Sant Josep ha conmemorado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la lectura del manifiesto institucional en un acto celebrado este lunes al mediodía a las puertas del Sonsistorio. La lectura ha corrido a cargo de la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, que ha puesto el acento en el papel de las administraciones —y especialmente de las instituciones locales— como motor de cambio real en la lucha por la igualdad.

El texto, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reivindica la necesidad de seguir avanzando hacia una igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de reforzar el compromiso de los poderes públicos con los derechos de las mujeres. En esa línea, Serra ha defendido la importancia de seguir impulsando políticas públicas que ayuden a reducir las desigualdades que persisten y a blindar la respuesta institucional frente a cualquier forma de violencia machista.

“Las instituciones locales tenemos un papel clave para garantizar oportunidades reales, combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres y continuar construyendo una sociedad más justa e igualitaria”, ha subrayado la concejala durante la lectura, en un mensaje que sitúa el trabajo municipal como primera línea de escucha, prevención y acompañamiento.

Conciliación y corresponsabilidad

El manifiesto también pone el foco en retos que siguen abiertos: reforzar la lucha contra la violencia de género, reducir las brechas laborales y avanzar en políticas de conciliación y corresponsabilidad que permitan un reparto más equitativo de los cuidados y las oportunidades. Un recordatorio de que la igualdad no se sostiene solo en declaraciones, sino en medidas concretas y sostenidas en el tiempo.

El acto institucional forma parte del programa organizado por el Ayuntamiento con motivo del 8M, que se desplegará a lo largo de la semana con actividades culturales, educativas y de sensibilización. Entre ellas figuran el cuentacuentos ‘Sira la bandolera’, la lectura dramatizada ‘Tierra de Bes’, el monólogo ‘El orgasmo es cosa de mujeres… y cuando Dios era mujer’, la proyección del documental ‘Veus pròpies, quan elles parlen’ y la obra teatral ‘¡SE ACABÓ!’, que cerrará el calendario de propuestas.