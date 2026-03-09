Ni reyes ni monumentos, ahora puedes personalizar tus propios sellos en ibiza

Las diez oficinas de Correos en las islas de Ibiza y Formentera ofrecen su nuevo servicio de creación filatélica con sellos personalizados, una opción que cada vez gana más adeptos entre particulares y empresas. Con la marca Tusello, se expande la posibilidad de hacer mas originales tus cartas, a diferencia de los sellos tradicionales con monumentos, ciudades o reyes este nuevo proyecto te da la posibilidad de crearlos con tu rostro, el de tus hijos o incluso el de tu mascota.

¿El fin de la elegancia postal?

El servicio permite convertir cualquier imagen en un timbre de curso legal que puede circular por la red postal nacional e internacional. Hay que recordar que a lo largo de 2025, Correos gestionó en las Islas Baleares veintiuna peticiones de sellos personalizados. Frente al calendario oficial de emisiones de sellos, que pone en circulación un número limitado de efectos con temáticas variadas de interés general, se abre la puerta a la creatividad individual. Las imágenes elegidas se imprimen en etiquetas autoadhesivas con todos los elementos identificativos de un sello de Correos, convirtiéndose en piezas únicas que viajan por todo el mundo y que, además, son objeto de colección.

Tras seleccionar la imagen, el cliente puede elegir entre varios formatos y una vez validado el diseño por Correos, el pedido se envía gratuitamente al domicilio indicado. Las tarifas dependen del peso y destino de los envíos que se franqueen, además, quienes deseen pueden hacerlo a través de la Oficina Virtual de Correos, de forma rápida y gratuita.

"Los productos filatélicos de Correos tienen una función postal a la que se añade ser un soporte excepcional para difundir cultura, valores y acontecimientos relevantes del entorno más cercano", según un comunicado de Correos.