Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire

Quienes esta mañana se encontraban paseando por Vara de Rey se han quedado ojipláticos al ver un coche por los aires. Sí, así como suena. En el centro de s'Alamera, a la altura del hotel The Standard, se había montado un gran dispositivo y una enorme grúa estaba izando un vehículo, una maniobra que contemplaban con atención todos los que se habían arremolinado junto a la máquina.

Según han explicado algunos de los operarios que se encontraban controlando la maniobra, se trata de la última versión del Renault Twingo, que se presentará oficialmente a escala internacional en la isla de Ibiza en breve. Hasta la isla se han transportado un total de 60 coches que, a partir del próximo miércoles, y durante alrededor de dos semanas circularán por las carreteras ibicencas, que servirán para que decenas de expertos y famosos prueben el vehículo.

Según han detallado, para estas sesiones de prueba del nuevo modelo llegarán a Ibiza periodistas especializados en motor, pero también no pocos influencers.