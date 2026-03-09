Sant Josep responde al PSOE de Ibiza: "La documentación del proyecto advierte de la inviabilidad" de ubicar una residencia de mayores en Villa Otilia

El Ayuntamiento de Sant Josep carga contra el PSOE de Ibiza por pretender "generar polémica sobre una cuestión que conocen perfectamente", después de que los socialistas acusaran al presidente del Consell, Vicent Marí, y al alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, por haber “renunciado” a la finca de Villa Otilia.

El PSOE emitió un comunicado este lunes por la mañana después de que Diario de Ibiza informase de que la propiedad que el matrimonio formado por Josep Tur ‘Coques’ y Otilia Torres legó al Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep, había pasado a una fundación religiosa que la ha puesto en venta.

Desde el Consistorio indican en una nota que los informes técnicos "ya advertían de la inviabilidad de ubicar esta instalación en el sitio propuesto, tanto por la normativa existente en la legislatura pasada a nivel de los usos del suelo rústico, como por los servicios de urbanismo del Consell o de los Servicios Sociales del Govern".

Inviabilidad de ubicar la residencia en los terrenos

Sant Josep considera "llamativo" que el partido socialista responda de manera acusatoria: "No solo porque se les ha respondido en pleno, sino también porque la propia documentación del proyecto básico que ellos mismos contrataron, y que han remitido parte junto a su nota de prensa, en la memoria del mismo en las conclusiones, el propio técnico redactor ya advierte de estas dificultades".

En su nota, el Ayuntamiento copia textualmente un párrafo de las conclusiones del proyecto básico mencionado, que indica lo siguiente: “Por todo lo anterior, la implantación de un equipamiento con las características y los requerimientos descritos, en la parcela catastral indicada y, dentro de ella, en la zona más próxima a la carretera, presenta sustanciales dificultades (por las características topográficas del terreno, el área disponible para la implantación de la edificación y sus elementos de urbanización e instalaciones que le son accesorios, y las calificaciones urbanísticas de los terrenos, que no resultan ser las más adecuadas para el fin pretendido), que entorpecen (cuando no imposibilitan) su viabilidad urbanística y funcional”.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sant Josep considera que "resulta una lástima que quien encargó el proyecto que recoge claramente lo anteriormente expuesto, pretenda ahora utilizar este asunto de forma torticera" y añade que "sería más útil para todos que el PSOE se dedicase a colaborar".

La nota apunta que el PSOE ha sido el primero "en tener informes durante su legislatura de la inviabilidad del proyecto", del que señala que "son conocedores desde diciembre de 2021, fecha en la que se firma la memoria del proyecto básico". El Consistorio reitera "el compromiso con los mayores del municipio".