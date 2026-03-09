¿Por qué tienes que presentar un ticket de compra de sepia de Ibiza para participar en la 'Fira de la Sèpia'?

La próxima 'Fira de la Sèpia' que se celebra en Sant Joan incluye un requisito poco habitual: los participantes deberán presentar un ticket de compra de sepia local para poder formar parte del evento gastronómico.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Sant Joan, alcanza este año su sexta edición y tendrá lugar el 21 de marzo, entre las 12 y las 20 horas, en la plaza del municipio.

La razón del ticket: apoyar el producto local

Uno de los requisitos clave para participar es comprar al menos cinco kilos de sepia local y presentar el correspondiente ticket de compra. El producto debe adquirirse a través de Peix Nostrum.

La medida tiene un objetivo claro: fomentar el producto local y apoyar tanto al comercio como a los pescadores de la isla. Desde la organización explican que se pretende que parte o la totalidad del producto utilizado en la feria sea de origen local.

Cómo participar

Las personas interesadas en cocinar en la feria deberán inscribirse antes del 18 de marzo de 2026 enviando un correo electrónico a la organización. En la inscripción deberán indicar su nombre completo, teléfono móvil, los utensilios que utilizarán —como gas, horno o generador— y el plato que tienen previsto preparar.

Cada participante tendrá que llevar sus propios utensilios, equipos de cocina, combustible e ingredientes. El Ayuntamiento facilitará a cada grupo una mesa plegable en la plaza, además de 100 servilletas, 100 platos y 100 tenedores o cucharas, que se podrán recoger en el consistorio los días 20 y 21 de marzo por la mañana.

Platos de sepia y precios populares

Durante la jornada, cada participante podrá vender sus propias tapas o platos elaborados con sepia, con un precio máximo de 10 euros por ración. Las bebidas, sin embargo, correrán a cargo de la comisión de fiestas del municipio.

Además, los platos deberán estar listos antes de las 14 horas, momento en el que un jurado realizará la degustación para elegir a los ganadores.

Para que la feria se lleve a cabo será necesario contar con al menos seis participantes. En caso contrario, o si las condiciones meteorológicas son adversas, la organización se reserva la posibilidad de posponer el evento.