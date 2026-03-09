Vivienda
Oportunidad en Ibiza: apartamento con vistas a es Vedrà "ideal como inversión para alquiler vacacional"
La vivienda tiene un precio de 370.000 euros
La inmobiliaria Tucasa.com tiene a la venta un apartamento de 45 metros cuadrados completamente reformado en 2020 en Cala Vedella, en el municipio de Sant Josep por 370.000 euros. La vivienda, situada en una zona tranquila de la costa suroeste de Ibiza, "destaca por sus vistas al mar y a los islotes de es Vedrà y por su cercanía a la playa, a la que se puede llegar a pie en unos diez minutos", apunta el anuncio.
El inmueble cuenta con un dormitorio, un baño, un salón con cocina abierta y orientación sur. Según se detalla en la oferta, se vende amueblado y equipado con aire acondicionado, doble acristalamiento y armarios empotrados.
La vivienda se presenta como una opción tanto "para quienes buscan una segunda residencia en Ibiza como para quienes quieren realizar una inversión enfocada al alquiler vacacional".
