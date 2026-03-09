Meteorología
Llega una nueva dana: cuándo afectará a Ibiza y Formentera
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el martes la dana se desplace hacia el sur de la Península, por lo que podría afectar a Baleares
Una dana se formará este lunes en el oeste peninsular y causará precipitaciones hasta el miércoles, así lo afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte de que se mantiene la incertidumbre sobre su trayectoria. Un nuevo frente podría golpear Ibiza a partir de mañana y aunque aún no hay un aviso de alerta oficial por parte del servicio de emergencias del Govern, se esperan fuertes precipitaciones que inestabilizarán la atmósfera.
Según explica Rubén del Campo portavoz de la agencia, "será una jornada de grandes diferencias en las temperaturas" y se espera que en la Península y en las islas suponga chubascos localmente fuertes.
Se esperan fuertes chubascos
La situación es de vigilancia, pero con matíces relevantes con respecto al resto del archipiélago. Mientras que Mallorca y Menorca están con avisos más activos por lluvias intensas, en las Pitiusas la dana está previsto que se manifieste de forma más dispersa pero igualmente inestable.
Se espera una leve bajada en las temperaturas, que dificilmente superarán los 14 o15 grados, y no se descarta que venga acompañada de barro y fuertes oleajes, lo que podría cambiar la sensación térmica. A medida que avance el día la precipitación irá disminuyendo. La incertidumbre por los efectos de la dana recomienda no confiarse, especialmente en actividades naúticas o cerca de acantilados debido al estado del mar, con olas de hasta 3 metros, advierten.
Según Del Campo se espera que a partir del jueves el tiempo sea más estable con cielos despejados, sin embargo es muy probable que las actividades al aire libre se vean alteradas por esta advertencia, manteniendo también las precauciones de tráfico en las principales carreteras pues esta lluvia vendría acompañada de polvo en suspensión lo que dificulta la visibilidad y posibles deslizamientos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Las aventuras y desventuras de un migrante conquense en la Ibiza de los años 60 y 70: «Nunca se olvida a quien te ayudó cuando no tenías un duro»
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca