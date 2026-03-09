Llega una nueva dana: cuándo afectará a Ibiza y Formentera

Una dana se formará este lunes en el oeste peninsular y causará precipitaciones hasta el miércoles, así lo afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte de que se mantiene la incertidumbre sobre su trayectoria. Un nuevo frente podría golpear Ibiza a partir de mañana y aunque aún no hay un aviso de alerta oficial por parte del servicio de emergencias del Govern, se esperan fuertes precipitaciones que inestabilizarán la atmósfera.

Según explica Rubén del Campo portavoz de la agencia, "será una jornada de grandes diferencias en las temperaturas" y se espera que en la Península y en las islas suponga chubascos localmente fuertes.

Se esperan fuertes chubascos

La situación es de vigilancia, pero con matíces relevantes con respecto al resto del archipiélago. Mientras que Mallorca y Menorca están con avisos más activos por lluvias intensas, en las Pitiusas la dana está previsto que se manifieste de forma más dispersa pero igualmente inestable.

Se espera una leve bajada en las temperaturas, que dificilmente superarán los 14 o15 grados, y no se descarta que venga acompañada de barro y fuertes oleajes, lo que podría cambiar la sensación térmica. A medida que avance el día la precipitación irá disminuyendo. La incertidumbre por los efectos de la dana recomienda no confiarse, especialmente en actividades naúticas o cerca de acantilados debido al estado del mar, con olas de hasta 3 metros, advierten.

Según Del Campo se espera que a partir del jueves el tiempo sea más estable con cielos despejados, sin embargo es muy probable que las actividades al aire libre se vean alteradas por esta advertencia, manteniendo también las precauciones de tráfico en las principales carreteras pues esta lluvia vendría acompañada de polvo en suspensión lo que dificulta la visibilidad y posibles deslizamientos.