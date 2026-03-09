El álbum
La música ibicenca llega hasta Solsona
El Cor de Sant Josep intervino ayer en la misa mayor de la Catedral de Solsona con un repertorio de piezas contemporáneas, tradicionales religiosas del municipio y la misa gregoriana ‘Orbis factor’, una partitura con más de 800 años de antigüedad.
