Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Discurso 8MRomper el silencioAbuso sexualCatalina SalomVictimas prostitución
instagramlinkedin

El álbum

La música ibicenca llega hasta Solsona

La música ibicenca llega hasta Solsona | COR DE SANT JOSEP

La música ibicenca llega hasta Solsona | COR DE SANT JOSEP

El Cor de Sant Josep intervino ayer en la misa mayor de la Catedral de Solsona con un repertorio de piezas contemporáneas, tradicionales religiosas del municipio y la misa gregoriana ‘Orbis factor’, una partitura con más de 800 años de antigüedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents