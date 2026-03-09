El Ministerio de Justicia pulsa el botón definitivo para finalizar los juzgados de Ibiza

La subdirección general de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia ha aprobado oficialmente la adjudicación de las obras que darán por concluida la sede de los juzgados de Ibiza, el edificio situado en la plaza de sa Graduada que abrió sus puertas hace más de seis años y que lleva esperando desde entonces a su finalización definitiva.

El pasado martes, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, firmó la propuesta realizada por la Mesa de Contratación del Ministerio de Justicia, el último trámite necesario para confirmar como empresa adjudicataria a Zima Desarrollos Integrales.

Esta compañía presentó la "proposición económicamente más ventajosa" por delante de las otras dos aspirantes que finalmente se quedaron fuera, Vilor Infraestructuras y ASCH Infraestructuras y Servicios. La oferta ganadora de Zima Desarrollos integrales ascendió a 8.188.398 euros (6.767.271 euros más 1.421.127 de IVA, fijado en el 21%), cuando el Ministerio había fijado el valor estimado del contrato en 8.639.069 euros. Esos 450.000 euros de diferencia son los que se ahorrará el bolsillo del contribuyente siempre que no se produzcan variaciones imprevistas durante el desarrollo de las obras.

Se trata de un proyecto de enorme envergadura para Zima Desarrollos Integrales, una empresa con una facturación anual de 12 millones de euros. Creada en Murcia en 2007 y con una plantilla actual de 38 trabajadores, asegura en su página web que, durante estas dos décadas de trayectoria, ha completado "más de 300 proyectos con éxito". Solo uno de ellos supero en cuantía económica a los juzgados de Ibiza, la construcción y remodelación de varios centros de salud en Murcia por un importe total de 21 millones de euros.

Precedentes preocupantes

Muchas de las obras públicas que ha realizado la compañía las ha llevado a cabo en Baleares, aunque no siempre con los resultados esperados. Por ejemplo, fue problemática en 2017 la reforma de la piscina municipal de Sant Llorenç des Cardassar, en Mallorca. La obra no se finalizó a tiempo para la temporada de verano y el Ayuntamiento aplicó las penalizaciones diarias previstas en el contrato. A largo plazo, la instalación ha requerido nuevas intervenciones, como una reciente licitación pública para corregir deficiencias.

En cuanto a licitaciones relacionadas con sedes judiciales, Zima Desarrollos Integrales ha completado al menos dos trabajos en Mallorca. En 2019, se encargó de la rehabilitación de las fachadas del edificio de Juzgados de Sa Gerreria de Palma de Mallorca, un contrato valorado en 760.978 euros. Más recientes son las obras de adecuación de accesibilidad y evacuación en caso de incendios en el edificio de Juzgados de Vía Alemania en Palma, que también han sufrido retrasos. El proyecto se adjudicó en diciembre de 2024 con un presupuesto de 418.179 euros y un plazo estimado de ocho meses que no se cumplió. De hecho, el pasado 19 de noviembre hubo que modificar el contrato y ampliarlo en otros 84.000 euros.

Este precedente ha provocado que desde la Gerencia Territorial de Justicia vayan a vigilar muy de cerca el desarrollo de las obras en los juzgados de Ibiza, ya que, a la vista de los precedentes, no son optimistas con el desarrollo de los trabajos, según apuntan fuentes judiciales. El plazo de ejecución previsto es de 20 meses, por lo que, si se cumpliera esta previsión, el edificio debería estar finalmente completado en noviembre de 2027, ocho años después de que abriera sus puertas por primera vez. Sin embargo, en la propia memoria justificativa de licitación se disgrega el contrato en tres ejercicios anuales y el último tiene fecha de 2028. Este diario se ha puesto en contacto con Zima Desarrollos Integrales, que ha declinado realizar ninguna valoración.

Planificación incluida en la licitación / Ministerio de Justicia

El costoso alquiler del Cetis

"Con la construcción del nuevo edificio de juzgados se conseguirá unificar las diferentes sedes judiciales existentes, que presentan escasez de espacio y obsolescencia de instalaciones, mejorando las condiciones en las que se presta el servicio público de Justicia, teniendo igualmente presente la posibilidad de futuro crecimiento de la planta judicial", expone el Ministerio de Justicia sobre el proyecto a punto de ejecutar.

Porque la Justicia ibicenca continúa separada entre el edificio de sa Graduada y la torre del Cetis, cuyo alquiler supera el medio millón de euros anuales sufragado por los contribuyentes. En la sede de sa Graduada se encuentran las cuatro plazas de las secciones de instrucción, las dos plazas de penal, las dos plazas de Violencia sobre la mujer y la única plaza de Social, mientras que el Cetis reúne un total de seis plazas: cinco de Civil y una de Familia.

Además de acondicionar los 4.077 metros cuadrados pendientes de la zona de reserva del nuevo edificio, que tiene una superficie total de 12.251 metros cuadrados, el proyecto que debe acometer Zima Desarrollos Integrales también contempla la instalación de 50 placas fotovoltaicas en la azotea y una mejora de la estructura envolvente para extender los sistemas de protección solar a las zonas de circulación y mejorar las características de esta protección en la fachada principal.