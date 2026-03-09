Arte
A golpes de martillo en Ibiza: Marco Zurita presenta en Can Jordi su exposición 'Cráneo'
El artista chileno radicado en Ibiza hace más de 20 años vuelve con una muestra compuesta por piezas de bronce, hierro y acero.
Este 11 de marzo, a las 19 horas, en la sala de Can Jordi Blues Station, el escultor chileno Marco Zurita inaugura su nueva exposición llamada 'Cráneo', que incluye media docena de piezas elaboradas mediante técnicas variadas. Les ha dado forma mediante el acoplamiento de chapas soldadas, con golpes de martillo y recurriendo a técnicas de forja, aunque sin emplear la fundición.
Un artista enamorado de Ibiza
Las piezas, según explica Zurita, invitan al espectador a "cranear" las locuras que llevamos dentro. Los materiales utilizados, compuestos metálicos como el bronce, el hierro, el acero cortén o el acero inoxidable son los protagonistas de esta muestra. El acto de inauguración incluirá una performance musical realizada a dúo y relacionada con las esculturas en la que intervendrá el propio artista con un bajo acústico, acompañado por la violonchelista Carolina Monso. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de abril en el mismo bar.
El artista y escultor llegó a Ibiza en el año 2000 y desde entonces asegura estar enamorado de sus paisajes. Su obra se caracteriza por el uso de piezas mecánicas recicladas y el empleo de la técnica de oxidación del hierro, creando figuras que se integran de forma natural en entornos exteriores y pueden apreciarse en varios puntos de la isla. Su taller está situado en la zona de sa Caleta, muy cerca de Can Jordi, y en él también suele organizar jornadas de puertas abiertas destinadas a estudiantes de arquitectura y arte, así como a aficionados en general.
Plenamente integrado en la escena artística local ha participado en múltiples exposiciones, tanto individuales como colectivas, y en eventos como la Ruta del Arte de Ibiza. Entre ellas cabe destacar la muestra individual 'Fundición', en la galería Sasha Art de Port des Torrent, en 2015, y su más reciente exposición, la muestra colectiva 'Núcleo Art Ibiza', inaugurada el pasado noviembre en el Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni, junto a otros 18 artistas.
