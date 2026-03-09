El Parador de Ibiza, prácticamente lleno: abre este martes y la ocupación en marzo y abril será de un 90%

El Parador de Ibiza, el número 99 de la cadena hotelera pública y el primero en Baleares, recibe desde este martes a sus primeros huéspedes con buenas perspectivas, en concreto un 90% de ocupación en marzo y abril y muchos días con el cartel de completo.

Así lo trasladaron a Servimedia fuentes de la cadena pública hotelera, que destacaron que un 10% de las reservas del mes de marzo son de turistas residentes en Baleares. Además, indicaron que el objetivo de ocupación de Ibiza es alcanzar una media del 80%.

Distribuido en cinco edificios, el nuevo parador, que fue inaugurado el pasado 23 de febrero por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, cuenta con 41 habitaciones para huéspedes, y dispone de zona wellness, piscina exterior, solárium, cafetería, restaurante, salones y terrazas. Recibió una inversión de alrededor de 47 millones de euros.

Importantes restos arqueológicos

La apertura del Parador de Ibiza culmina un largo y complejo proceso de rehabilitación iniciado en 2008, que se vio interrumpido en 2012 por el hallazgo de importantes restos arqueológicos que obligaron a replantear el proyecto inicial. Las obras se retomaron en 2019 y han sido ejecutadas con el objetivo de compatibilizar la conservación del patrimonio histórico con un uso turístico sostenible y de calidad.

El establecimiento se ubica en uno de los enclaves más emblemáticos de la isla: el Castillo y la Almudaina de Dalt Vila, una fortaleza del siglo XVI situada en el casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, testigo de numerosos episodios históricos que han marcado la identidad de Ibiza desde hace más de dos mil años.

La privilegiada ubicación del Parador, en lo más alto de la ciudad amurallada, ofrece unas vistas panorámicas únicas sobre el puerto y el entorno histórico, convirtiéndolo en un espacio singular que combina patrimonio, historia y experiencia turística de alto nivel.

Oportunidad para el casco histórico

De esta manera, la apertura del parador supone una oportunidad para la revitalización del casco histórico de Ibiza, especialmente en Dalt Vila, un espacio de gran valor patrimonial que en los últimos años había perdido parte de su actividad. El funcionamiento del hotel durante todo el año permitirá recuperar la vida comercial y el movimiento económico en los barrios históricos más allá de la temporada alta.

Además, el establecimiento genera empleo con una plantilla estimada de 60 personas, y contribuirá a la dinamización económica y a la desestacionalización turística de la isla, al permanecer abierto durante todo el año.

El proyecto devuelve de alguna forma el Castillo a la ciudad, ya que hasta ahora permanecía cerrado al público y muchos ibicencos no habían tenido la oportunidad hasta ahora de conocerlo por dentro. La apertura del Parador permitirá que tanto residentes como visitantes puedan acceder a este enclave histórico, poniéndolo en valor como espacio cultural y patrimonial.