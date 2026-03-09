Que nueve de cada diez llamadas que recibe el Servicio 24 horas del Institut Balear de la Dona (IbDona) estén relacionadas con casos de violencia de género. Lo explica la directora de este organismo público, Catalina Salom, que en una entrevista con Diario de Ibiza advierte de que notaron «un pico» en las llamadas al hacer más difusión del servicio. El perfil de la mujer que pide ayuda es de entre 30 y 50 años y nacionalidad española, aunque cada vez registran más casos de personas que superan los 65 años. Lo realmente triste es que el otro 10% de las peticiones de ayuda que reciben son por casos de violencia psicológica, económica, sexual... «No podemos hacer un perfil de mujeres víctima porque cualquier mujer es susceptible de serlo», advierte Salom.

Llama la atención

La rápida y efectiva reacción de los vecinos de Ibiza que fueron testigos del intento de secuestro de una menor en la puerta de un colegio por un hombre el pasado jueves. Lograron retener al sospechoso hasta que se personaron en el lugar agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que procedieron a detenerle. Según explica este cuerpo policial, el hombre le ofreció a la menor chucherías desde su coche. Afortunadamente, la niña logró escapar.