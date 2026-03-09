8M en Ibiza: Críticas a la «contraprogramación» y a los nuevos usos del Casal d’Igualtat

La celebración del Día Internacional de la Mujer en Ibiza estuvo marcada por la coincidencia temporal, y casi espacial, con la Cursa per la Dona, que tenía su línea de meta instalada en el parque Reina Sofía, lo que generó versiones contradictorias al respecto. ¿Era positivo o negativo que se produjera este solapamiento? ¿Restaba la carrera presencia en la manifestación o, por el contrario, favorecía que fluyera público de un evento al otro?

Dessiré Ruiz, de la Associació de Dones Progressistes d’Ibiza, criticó la «contraprogramación» de la actividad deportiva. «El hecho de que hoy estemos concentradas y no manifestándonos por la ciudad es un hecho inequívoco de que no estamos en determinadas agendas y de que se priorizan otras cuestiones, como puede ser una carrera que se podría haber hecho cualquier otro domingo», comentó a Diario de Ibiza.

La «jaula» del color rosa

Fuentes municipales recordaron que la idea con la Cursa per la Dona, igual que ocurrió el año pasado en su primera edición, es que se celebre siempre el domingo de la semana en la que se celebra el 8M, solo que esta vez el 8M ha caído precisamente en domingo.

Para evitar que ambos eventos coincidieran, desde el Ayuntamiento propusieron retrasar unas horas la celebración del 8M y llevarla a cabo durante la tarde, posibilidad que la comisión del 8M declinó. Además, aseguran que ofrecieron «máxima colaboración» durante toda la semana a la organizadoras de la celebración feminista.

La Cursa de la Dona está asociada al circuito oficial de Carreras de la Mujer en España, que reúne a más de 100.000 participantes en todo el país a lo largo de su calendario anual. Este domingo se celebraron eventos similares en Palma, Murcia o Córdoba, mientras que las citas más multitudinarias, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, se disputan en otros momentos del año.

Ruiz aclaró que la cursa es «muy loable», pero criticó, además de su emplazamiento en el calendario, el color escogido para las camisetas entregadas a todos los participantes. «Es muy significativo que las camisetas sean de color rosa. No era necesario poner ese color. El color identificativo para reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres no es ese. El rosa es la jaula en la sociedad machista, patriarcal y capitalista», lamentó.

Nuevos usos del Casal

Por otra parte, en la comisión del 8M tampoco ha sentado bien el cambio la reciente aprobación del reglamento que regula el funcionamiento y uso del Casal d’Igualtat. «Era un espacio para reivindicar y para que tuviéramos un sitio propio las asociaciones y las entidades feministas, pero el Ayuntamiento ha decidido abrirlo a todo tipo de necesidades, desvirtuando su objetivo principal», lamentó la representante de Dones Progressistes.

Por ejemplo, en este lugar se celebró ayer un corte de pelo solidario destinado a personas vulnerables (más información en las páginas 28 y 29). El pasado miércoles, el Casal d’Igualtat acogió una jornada de puertas abiertas del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares para resolver dudas sobre alquileres y comunidades de propietarios.