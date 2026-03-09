Baleares impulsa la Mesa contra el Intrusismo: el modelo de Ibiza se extiende a todas las islas

El modelo de coordinación que surgió hace más de cinco años en Ibiza para combatir la oferta ilegal se eleva ahora a escala autonómica. El Govern constituyó este lunes la Mesa de Lucha contra el Intrusismo en Baleares, un órgano colegiado adscrito a la conselleria de Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local que tiene el objetivo de reforzar la coordinación institucional e impulsar políticas eficaces para prevenir, controlar y erradicar el intrusismo en Balears.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidió la mesa y, tras la reunión destacó que Ibiza se ha convertido en "un referente" en la lucha contra la oferta ilegal gracias al modelo de coordinación impulsado por el Consell de Ibiza. De este modo, señaló que ahora el objetivo es "replicar este camino en todas las islas".

"Estamos muy contentos y celebramos que el Govern balear haya creado este foro de intercambio de información para mejorar la lucha contra el intrusismo, y que se haya fijado en el ejemplo de la isla de Ibiza y en los frutos que se están obteniendo", señaló el vicepresidente primero y consejero ejecutivo del Departamento de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan Colomar, después del encuentro que se celebró en el Consolat de Mar de Mallorca.

En el acto también estuvieron la consellera de Presidencia, Antónia Maria Estarellas; el conseller de Turismo, Jaume Bauzà; representantes de la Federación de Entidades Locales de Baleares y de la Delegación del Gobierno, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas Juan.

Ibiza, pionera en la lucha contra la oferta ilegal

El Consell de Ibiza ha sido pionero en la lucha contra la oferta ilegal y en la constitución de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo en Ibiza. En ella se reúnen desde el año pasado representantes del Govern balear, los ayuntamientos, las patronales hoteleras, sindicados, sector económico y la delegación de Gobierno. Dada la experiencia, Juan aprovechó para exponer ante la mesa "los resultados de eliminar 18.000 plazas turísticas ilegales en la isla y de la lucha y la extirpación de la piratería en el transporte público en el aeropuerto de Ibiza".

También compartió y "remarcó" algunas preferencias: "En el caso del intrusismo a nivel balear las prioridades también serían los chárteres náuticos ilegales, el comercio y el inmobiliario y el ocio, que son los sectores más atacados por la oferta turística ilegal, por la oferta que hace la competencia desleal a las personas que sí que cumplen con la ley y que sí que cumplen pagando sus impuestos".

Combatir el intrusismo de manera transversal

"Ibiza es el referente a seguir porque es la primera que empezó a trabajar contra el intrusismo, llevan muchos años, tienen más experiencia que el resto de islas y tenemos que aprender de ellos. Debemos seguir el camino de lo que se ha hecho bien y no repetir el error en lo que se hayan equivocado", señaló Portas.

En este sentido, Portas valoró "muy positivamente" la iniciativa del Govern al crear la Mesa e indicó que lo primero que se recalcó en la reunión es que no se trata de un órgano contra el intrusismo centrado "en lo que se conocía hasta ahora, que era alquiler turístico ilegal", sino que ya se aborda de manera transversal, al ser el intrusismo un ejercicio no autorizado "que afecta a muchos sectores y áreas".

Entre ellos, Prohens mencionó el transporte de pasajeros o el comercio, la industria, con talleres mecánicos ilegales o electricistas sin calificación, o el sector náutico. Apuntó que "comprometen la seguridad de todos".

Formentera, la isla con menos recursos

Por lo que respecta a Formentera, Portas remarcó que "de las cuatro islas, es justamente la que menos recursos tiene para poder actuar" por lo que acude a la Mesa con la intención de "escuchar y aprender lo máximo posible". "Lo primero que tenemos que hacer es una radiografía de la situación real que tiene la isla. Tenemos algunos datos de cómo está a nivel de alojamiento turístico ilegal, pero nos falta analizar más el resto de sectores", explicó.

Portas recordó que el pasado febrero el nuevo inspector de Turismo de Formentera tomó posesión para reforzar la lucha contra la oferta ilegal en la isla: "Aún no teníamos ninguno y el mes que viene tendremos el segundo, lo que son pasos importantes, además de los celadores de inspección que tenemos en las diferentes áreas". Para aprovechar del mejor modo los recursos disponibles, el presidente indicó que se decidió unificar las diferentes áreas de trabajo en una única de inspección que será multidisciplinar y se centrará en un área u otra según la época del año y las necesidades.

Por otro lado, señaló que en la mesa también se habló de la normativa existente y lo que esta permite o impide hacer: "Aquí el Govern entrará en materia de modificar normativas o crear nuevas", comentó Portas.

Subgrupos de trabajo contra el intrusismo

Tras este primer encuentro, se ha acordado que se crearán subgrupos de trabajo después de Semana Santa. Estos se organizarán para fijar los objetivos en los diferentes sectores económicos afectados por la oferta ilegal y para establecer propuestas "que sean factibles".

Además del trabajo realizado en Ibiza, Prohens reconoció medidas puestas en marcha por los consells insulares y los ayuntamientos para reforzar la inspección: "El resultado es que en el último año hemos eliminado entre todos más de 30.000 plazas de oferta ilegal en Baleares", subrayó.

Una vez constituida la mesa de lucha contra el intrusismo en toda la comunidad autónoma, compartió su voluntad de "proteger a todos aquellos sectores, pequeños empresarios y autónomos que sí hacen las cosas bien", y concluyó: "Queda mucho trabajo por hacer y no queremos mirar hacia otro lado".