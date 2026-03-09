Miles de personas visitan el Parador de Ibiza en apenas dos días

La jornada de puertas abiertas del Parador de Ibiza, situado en Dalt Vila, ha cerrado con un balance muy positivo. Según han informado desde Paradores, la apertura de este fin de semana ha generado mucho interés entre residentes y visitantes, que han aprovechado la ocasión para conocer de cerca este nuevo espacio.

A lo largo de los dos días de apertura han pasado por sus instalaciones en torno a 4.500 personas, una cifra que refleja la expectación generada en torno a un proyecto largamente esperado en la isla.

Los asistentes han podido recorrer el edificio y descubrir las características de un establecimiento que aspira a convertirse en uno de los enclaves más singulares de Ibiza, no solo por su ubicación en pleno recinto amurallado de Dalt Vila, sino también por su valor patrimonial.

Desde Paradores destacan que esta respuesta del público confirma el interés que ha suscitado el nuevo equipamiento desde su puesta de largo. El proyecto, añaden, "permite recuperar y poner en valor un espacio emblemático del patrimonio insular, reforzando además su proyección cultural, turística e histórica".