La Feria de Stocks de Primavera en Ibiza regresa a Vara de Rey el 15 de marzo

La cita contará con la participación de treinta stands que proporcionarán una oferta variada con descuentos

Presentación de la Feria de Stocks de Primavera de Ibiza.

Presentación de la Feria de Stocks de Primavera de Ibiza. / Valeria Videgain

Aarón Benet Parrot

Aarón Benet Parrot

Ibiza

Quedan escasos días para el inicio de la primavera. Coincidiendo con el cambio de estación, el Ayuntamiento de Vila, en colaboración con el Consell de Ibiza, la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) y asociaciones de vecinos y comerciantes del municipio, presenta un año más la Feria de Stocks en Primavera en Ibiza, que se celebrará este 2026 el domingo 15 de marzo, de 10 a 19 horas, en el paseo de Vara de Rey.

Durante la presentación, celebrada en el paseo de Vara de Rey, el concejal de Comercios y Mercados del municipio, Álex Minchiotti, habló sobre algunos de los atractivos de esta edición de la Feria de Stocks de Ibiza, que celebra su decimosexta edición: «En total participan 30 estands. Es una cifra ligeramente superior a la de la anterior edición, por lo que es una feria que sigue creciendo. Es una iniciativa que busca potenciar la liquidación de stocks con el cambio de temporada mediante descuentos».

La Feria se combinará con un programa de actividades diversas

Minchiotti agrega: «La gente que venga disfrutará de una oferta variada que incluye moda, calzado, complementos, productos locales y otros artículos. Además, es una oportunidad perfecta para comprar los regalos para el Día del Padre».

La Feria de Stocks de Ibiza incluye un programa con distintas actividades, como juegos infantiles, talleres, actuaciones musicales con Swingin Tonic y Proyecto Sazón, juegos gigantes con Jugueroix o degustaciones de productos locales en la carpa, entre otros atractivos.

